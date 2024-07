Dans l'état actuel des choses, Il n'est pas facile pour un studio pas très connu de se faire remarquer. Teyon s'est pourtant donné un objectif ambitieux avec Rogue City, proposant d'offrir une vague de nostalgie modernisée aux fans de l'iconique RoboCop. Ceux-ci ont cependant été nombreux à répondre présents et à saluer un travail globalement de qualité. Cela a visiblement donné des ailes à ses développeurs.

Le studio derrière RoboCop Rogue City porté par son succès d'estime

Véritable icône de la SF et du genre cyberpunk dans la fin des années 80/début des années 90, RoboCop est ensuite quelque peu tombé en désuétude. Lorsque l'éditeur Nacon et Teyon ont annoncé travailler sur un nouveau jeu mettant en avant le légendaire policier du futur, cela a été accueilli avec une curiosité prudente. Sorti en fin d'année dernière sur PC, PS5 et Xbox Series, Rogue City s'est finalement révélé être une fort agréable surprise. Grâce à sa riche histoire originale et son gameplay solide, le titre a connu une réception très positive de la part des joueuses et joueurs. Même constat dans nos colonnes, où le titre a reçu un honorable 7/10.

Fort de ce succès, Teyon se lance donc dans un nouveau jeu et recrute activement pour « action-RPG encore non annoncé ». Celui-ci serait en tout cas attendu sur PC et consoles et développé sous Unreal Engine 5 pour proposer « des techniques et technologies de rendu de pointe ». Ce nouveau jeu s'intéresserait cependant à une toute nouvelle licence, à propos de laquelle le studio garde pour l'heure le secret.

Avant RoboCop Rogue City, rappelons que Teyon a travaillé sur Terminator Resistance et Rambo The Video Game. Le premier a également eu son petit succès. On ne peut toutefois pas en dire autant du premier, qui a essuyé un cuisant échec. Le studio présente quoi qu'il en soit une certaine appétance pour des licences iconiques de cette période phare du cinéma américain. Il ne serait donc pas surprenant qu'il se penche sur une autre franchise culte de cet acabit. Reste à voir laquelle, et si une formule action-RPG sous Unreal Engine 5 prendra aussi bien que pour leur dernier jeu en date.