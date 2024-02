Alain Dorval, la voix française de Sylvester Stallone, âgé de 77 ans, nous a quittés suite à un cancer. Né le 29 septembre 1946, il a prêté sa voix à de nombreux personnages emblématiques de films, séries télévisées, dessins animés et jeux vidéo, devenant ainsi une figure marquante de l'industrie du doublage en France. Bref, un comédien assez incontournable.

La voix de Stallone (Rocky et Rambo) n'est plus

Une des contributions les plus célèbres d'Alain Dorval est sa voix française de Sylvester Stallone, notamment dans le rôle de Rocky Balboa dans la saga Rocky et de John Rambo dans la série de films Rambo. Sa capacité à retranscrire la force et la sensibilité des personnages joués par Stallone a grandement contribué à la popularité de ces films en France. Outre Sylvester Stallone, Alain Dorval a également doublé d'autres acteurs célèbres, tels que Nick Nolte dans plusieurs de ses films.

Dans le jeu vidéo, c'est bien simple, ses dernières apparitions furent justement pour incarner Rambo puisqu'on peut l'entendre dans Mortal Kombat 11 et dans Call of Duty: Warzone. Du côté du grand écran, son dernier doublage de film semble être Expendables 4. En plus d'être comédien, l'homme était aussi Chevalier des arts et des lettres. D'après sa famille, il mettait actuellement en scène L'École des femmes de Molière. C'est une grosse perte pour le doublage et même plus largement pour le cinéma français. Difficile désormais d'imaginer quelqu'un d'autre pour prêter sa voix à Stallone. Surtout quand on grandit avec ces nombreux films d'action des années 80 et 90. Petit à petit, les doubleurs cultes de grandes stars s'en vont et c'est un énorme pincement au cœur pour les amateurs de cinéma, qui sont particulièrement nostalgiques.