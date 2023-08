Bien que RoboCop : Rogue City soit officiellement annoncé pour septembre sur Steam, de nombreux signes laissent présager une sortie plutôt en novembre 2023. Mais finalement, peu importe la date exacte : grâce à la Gamescom 2023, nous avons eu droit à 16 nouvelles minutes de gameplay qui ne manqueront pas de susciter l'envie. Surtout chez les plus anciens d'entre vous.

RoboCop Rogue City montre les muscles

Nos confrères d'IGN ont eu la chance de jouer au FPS très attendu RoboCop : Rogue City développé par Teyon. Ils ont pu découvrir une séquence différente de celle que nous avions pu observer lors de notre preview. Comme toujours, notre protagoniste, 50% homme, 50% machine, est prêt à affronter les truands de Détroit, répondant aux desseins du conglomérat militaro-industriel OCP. Les interventions sont expéditives et s'apparentent davantage à des expéditions punitives qu'à de réelles opérations policières. Alex Murphy, alias RoboCop, ne tergiverse pas. Regardez par vous-même :

Robocop Rogue City semble être un magnifique tribut au film de 1987 réalisé par Paul Verhoeven. Action sans retenue, dialogues percutants, virilité assumée... Lors de notre rencontre presse, le studio Teyon n'a d'ailleurs pas dissimulé son affection pour les jeux vidéo rétro des années 90, en citant notamment Duke Nukem. Cette influence est perceptible tant dans la mise en scène que dans les combats. Pour autant, il n'était pas question de servir aux fans une adaptation bâclée et visuellement désagréable : Rogue City est esthétiquement réussi.

Un brillant hommage aux films des années 80

On note en particulier l'animation des personnages et les visages qui rendent hommage à la performance des acteurs, dont Peter Weller qui reprend le rôle de RoboCop. De plus, cet acteur de 75 ans prête également sa voix au personnage principal. Pour ceux qui n'ont pas vu les films originaux, cela peut sembler anodin, mais pour les fans de la première heure, c'est une touche de nostalgie très significative. Après tout, RoboCop est reconnu comme l'un des meilleurs films d'action et de science-fiction des années 80.

Le choix de ressusciter RoboCop à travers un jeu vidéo, plus de trois décennies après la sortie du film original, n'est pas anodin. La fin des années 1980 et le début des années 1990 ont vu naître une pléthore de personnages cultes et d'univers dystopiques, reflétant les tensions sociales et technologiques de l'époque. RoboCop, en particulier, est un symbole de cette ère : un héros mi-homme, mi-machine. C'est d'autant plus d'actualité de nos jours avec la prédominance de l'IA. Bref, Robocop Rogue City n'est pas si bourrin qu'il veut le laisser penser, et il propose finalement des thématiques assez intelligentes. Espérons que ça soit plus qualitatif que l'adaptation de Terminator Resistance de 2020...