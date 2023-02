Malgré les incroyables qualités de Returnal, les joueurs PC ne semblent pas s'y intéresser et les performances sont pour l'instant très en-deçà des plus gros cartons PlayStation.

Le portage PC du fantastique Returnal va t-il faire un flop ? Si les ventes ne décollent pas, ça en prend malheureusement le chemin.

Un démarrage compliqué pour Returnal PC

Comme pour les autres exclusivités PlayStation qui ont débarqué sur PC, on a eu le droit à un portage aux petits oignons pour Returnal. Une version plus belle que jamais avec l'ajout du ray tracing et une optimisation clavier/souris pour toucher directement les PCistes. Cependant, malgré tous les efforts de Climax Studio, la fréquentation est pour l'instant très décevante.

Selon SteamDB (via VGC), le pic de joueurs en simultané n'a été que de 6 691. Certes, c'est plus que Sackboy A Big Adventure qui n'a attiré que 610 personnes, mais c'est très loin des ténors de la marque. Les plus gros jeux tels que God of War, Marvel's Spider-Man et Horizon Zero Dawn ont dépassé les 50 000 joueurs avec respectivement 74 000, 66 000 et environ 56 000 personnes. Quant à Days Gone et Uncharted Legacy of Thieves Collection, ils ont rassemblé 28 000 et 10 851 joueurs.

À voir quels sont les objectifs de Sony pour Returnal sur PC, mais sur PS5, ça a été un succès avec plus de 560 000 exemplaires vendus durant les deux premiers mois du lancement.

Une suite sur PS5 ?

Pour le moment, les équipes d'Housemarque sont focalisées sur la création d'une nouvelle licence, mais un Returnal 2 n'est pas écarté. D'après Eevi Korhonen, senior narrative designer, la question d'une suite « ça reste à définir ».