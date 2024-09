Hier soir, PlayStation a attaqué la rentrée avec force grâce à un State of Play qui a sorti de grosses cartes. En plus des gros jeux présentés, le hardware a également été mis en avant. Certains retiendront peut-être les nouveaux coloris de consoles et de DualSense. Mais, c'est surtout la PS5 Pro qui a eu droit à un gros segment, afin de présenter une nouvelle fois une flopée de jeux optimisées. Dans la foulée, les studios ont partagé des informations en lien avec la nouvelle machine de Sony. Ainsi, Capcom a donné des nouvelles des derniers Resident Evil. Les fans vont se réjouir à cette annonce !

Un patch gratuit pour profiter encore mieux de Resident Evil

La PS5 Pro va booster tout un tas de jeux. Quantité de titres devrait recevoir un patch gratuit pour se dévoiler dans des versions encore plus belles et fluides sur la nouvelle console de Sony. Dès lors, les éditeurs les plus importants ne veulent pas louper le coche. C'est pourquoi ils commencent déjà à annoncer les productions de leur catalogue qui profiteront en priorité des capacités de la machine.

Ainsi, Capcom a dévoilé via le PlayStation Blog que plusieurs de ses licences-phares recevront un patch gratuit pour optimiser leurs performances. Parmi elles, on retrouve évidemment l'incontournable Resident Evil. À ce titre, les derniers opus de la licence bénéficieront d'améliorations pour une expérience encore plus sensationnelle sur PS5 Pro. En somme, une tuerie s'annonce.

Pour le moment, l'éditeur mentionne uniquement Resident Evil Village et le remake de Resident Evil 4. Le premier sera jouable en 120 FPS et s'offrira en « ultra-haute résolution ». Ce faisant, le jeu sera encore plus réaliste et saisissant, pour faire frissonner ses joueurs plus que jamais. De même, le deuxième titre aura une « fréquence d'images plus élevée » sur PS5 Pro, sans que les 120 FPS ne soient cependant confirmés. Également proposé en UHD, ses environnements seront d'autant plus détaillés et l'action encore plus intense dans cette version rehaussée.

Mais, Resident Evil 4 et Village se montreront-ils bientôt sur leur meilleur jour ? La date de sortie de ces patchs gratuits n'est toutefois pas connue. Il faudra donc attendre confirmation. Dans l'immédiat, on ne peut pas affirmer pouvoir bénéficier à la sortie de la PS5 Pro, le 7 novembre 2024. En attendant, vous pouvez également vivre l'horreur façon Capcom sur PSVR 2.