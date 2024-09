Parmi ses franchises, Capcom a fait de Resident Evil un véritable vivier de réalisations en tous genres. Actuellement, joueuses et joueurs sont impatients de mettre la main sur un tout nouveau jeu. De fait, après Village et le remake de RE4, les rumeurs vont bon train et attisent la curiosité. Entre nouveau remake et concrétisation d'un RE9, les attentes sont grandes. Toutefois, ce ne sont pas les seuls projets qui font vibrer la communauté. Parmi eux, les adaptations occupent une grande place. Or, justement, une nouvelle pourrait bientôt voir le jour. En tout cas, un nouveau leak laisse entendre que les choses sérieuses commenceraient à se mettre en place.

Resident Evil ne veut pas lâcher la pellicule

Ce n'est pas nouveau : Resident Evil est une franchise qui ne ne se contente pas des plateformes de jeu pour exister. Des films aux séries, en passant même par les mangas... les fans en mangeant à toutes les sauces. Mais, le plus étonnant, c'est qu'elle s'obstine à multiplier les projets, malgré des résultats souvent mitigés - du moins, du côté de la critique. De fait, même si la qualité n'est que rarement au rendez-vous, les fans, eux, le sont presque toujours.

Dès lors, la franchise ne va pas se priver d'un nouveau film. Il semblerait, effectivement, qu'un nouveau long-métrage soit dans les cartons. Les détails ne sont pas encore connus. Cependant, il pourrait s'agir de la suite de Bienvenue à Raccoon City (Johannes Roberts, 2021). De fait, malgré un accueil plutôt froid de la presse et du public, des indices ont révélé il y a déjà 2 ans qu'un sequel devrait se concrétiser.

Toujours est-il qu'une information à propos de ce nouveau film Resident Evil, quel qu'il soit, vient de fuiter sur la toile. Selon le journaliste Jeff Sneider, le projet serait réalisé par Zach Cregger. Connu pour Barbare, dont il est également la tête-d'affiche, l'homme s'est à la fois distingué dans sa carrière comme comédien dans des projets puisant aussi bien dans le drame que la comédie. Voilà un mélange qui pourrait être détonnant pour la franchise de Capcom. Mais, le plus important à retenir est que ça avance et qu'on pourrait avoir davantage de concret très bientôt.

© Alberto E. Rodriguez pour Getty Images