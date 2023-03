Resident Evil casse les prix de ses jeux à l’occasion de la sortie de Resident Evil 4 Remake, et il ne reste plus que quelques jours pour en profiter. C’est maintenant ou jamais.

Resident Evil 4 Remake sortira d’ici peu et le jeu est au cœur de l’actualité. Il semble d’ailleurs avoir séduit la presse, bien que tout ne soit pas parfait, comme l’a d'ailleurs relevé ce cher SutterCane dans nos colonnes.

Pour fêter cette grosse sortie de mars, Capcom a donc décidé de brader pratiquement tous les jeux de sa célèbre franchise sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Cependant, la plupart de ces ristournes, ça se terminent rapidement, alors c'est le moment ou jamais d'en profiter !

De grosses soldes sur les jeux Resident Evil sur consoles et PC

Suivant les plateformes, on peut retrouver les récents remakes de Resident Evil 2 et 3 à moins de 20€ en pack ou vendus séparément, les épisodes 4,5,6 pour une poignée d’euros ou encore le premier jeu de la série et sa préquelle qui sont eux aussi vendus à prix cassés. RE 7 Gold Edition et RE Village Gold Edition ont eux aussi le droit à une ristourne tout comme les opus Revelations 1 & 2, RE Revelations 2 est d’ailleurs complet avec l’intégralité de ses épisodes. Sur Steam vous pouvez aussi vous les offrir au compte-gouttes si vous le souhaitez. En plus des jeux numérotés, on retrouve aussi plusieurs spin-off de la licence horrifique de Capcom comme Umbrella Corps ou encore Operation Raccoon City.

C’est donc le moment ou jamais de profiter de ces grosses promotions de l’éditeur si vous voulez vous refaire l’intégrale des épisodes de la franchise avant ou après la sortie de RE 4 Remake qui, quant à lui, arrivera dès le 24 mars prochain sur PS5, PS4, Xbox Series et PC.

Toutes ces soldes se trouvent évidemment sur les magasins en ligne de chaque plateforme. Il suffit donc de vous rendre sur le PlayStation Store, le Store Xbox ou Mircrosoft, Steam ou encore l'eShop de Nintendo pour en profiter. Faites bien attention aux dates de validité, elles sont différentes pour chaque magasin. Dans tous les ça,s'il ne reste plus que quelques jours pour en profiter.

Soldes sur le PlayStation Store PS5 et PS4

Promotions valables jusqu'au 23/03/2023 0h59 sur PlayStation Store

Resident Evil 0 - PS4 - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

- PS4 - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%) RE 2 Remake Deluxe Edition - PS5 PS4 - 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

- PS5 PS4 - 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) RE 2 Remake - PS5 PS4 - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

- PS5 PS4 - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%) RE 3 Remake - PS5 PS4 - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

- PS5 PS4 - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%) RE 2 Remake + RE 3 Remake : Raccoon City Edition - PS5 PS4 - 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)

- PS5 PS4 - 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%) Resident Evil - PS4 - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

- PS4 - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%) RE 4, 5, 6 : Pack Triplé Gagnant - PS4 - 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

- PS4 - 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%) RE Umbrella Corps - PS4 - 5,24 € au lieu de 14,99 € (-65%)

- PS4 - 5,24 € au lieu de 14,99 € (-65%) RE 7 Biohazard Gold Edition - PS5 PS4 - 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

- PS5 PS4 - 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%) RE 7 Biohazard - PS5 PS4 - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

- PS5 PS4 - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%) RE Village - PS5 PS4 - 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

- PS5 PS4 - 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%) RE Village Gold Edition - PS5 PS4 - 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40%)

- PS5 PS4 - 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40%) RE 7 Gold Edition + RE Village Gold Edition - PS5 PS4 - 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Promos sur Xbox Series et Xbox One

Promotions valables jusqu'au 21/03/2023 10h59 sur le Microsoft et Xbox Store

Resident Evil 0 -Xbox One - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

-Xbox One - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%) Resident Evil - Xbox One - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

- Xbox One - 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%) RE 2 Remake - Xbox One Xbox Series - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

- Xbox One Xbox Series - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%) RE 3 Remake - Xbox One Xbox Series - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

- Xbox One Xbox Series - 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%) Resident Evil 4 (2005) - Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

(2005) - Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%) Resident Evil 5 - Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

- Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%) Resident Evil 6 - Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

- Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%) RE 7 Biohazard - Xbox One Xbox Series - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

- Xbox One Xbox Series - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%) RE 7 Biohazard Gold Edition - Xbox One Xbox Series - 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

- Xbox One Xbox Series - 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%) RE Village - Xbox One Xbox Series - 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

- Xbox One Xbox Series - 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%) RE 7 Gold Edition & Village Gold Edition - Xbox One Xbox Series - 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

- Xbox One Xbox Series - 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%) RE Revelations - Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

- Xbox One - 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%) RE Revelations 2 Deluxe Edition - Xbox One - 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60%)

- Xbox One - 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60%) RE Code: Veronica X - Xbox One - 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

- Xbox One - 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%) RE Operation Raccoon City - Xbox One - 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Soldes sur le Nintendo eShop sur Switch

Promotions valables jusqu'au 29/03/2023 23h59 sur le Nintendo eShop

RE Revelations - Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

- Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%) Resident Evil 0 - Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%) Resident Evil 4 - Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

- Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%) Resident Evil 5 - Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

- Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%) RE Revelations 2 - Switch - 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50%)

- Switch - 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50%) Resident Evil - Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

- Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%) Resident Evil 6 - Switch - 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Les jeux Resident Evil à prix réduits sur Steam

Promotions valables jusqu'au 23/03/2023 sur Steam