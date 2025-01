Resident Evil 4 Remake a confirmé, si jamais il y avait besoin, que la franchise était le moteur principal de Capcom. Depuis sa sortie, le jeu a dépassé les 9 millions d'exemplaires. Avec ce record, le titre devient l'épisode le plus rapidement vendu de l'histoire de la saga. Malgré l'amour de certains pour l'original, cette remise au goût du jour a donc visiblement convaincu du monde. Dans l'optique d'augmenter les ventes totales de la série, qui cumule à plus de 163 millions, Capcom aurait des plans.

Plusieurs Resident Evil de retour sur Xbox Series... et PS5 ?

Si l'on se fie à des mouvements du côté de l'ESRB, l'organisme américain en charge d'évaluer les jeux avant leur sortie, Capcom pourrait préparer une surprise avec le retour de Resident Evil 6 Remastered sur Xbox Series X|S et PS5. Une découverte qui a étonné dans la mesure où ce jeu qui divise plus que jamais les fans a déjà fait l'objet d'une ressortie sur PS4 et Xbox One. Et à part éventuellement une mise à jour 4K, on ne voit pas trop ce que l'éditeur pourrait faire de plus. Mais il y a plus étrange et la fameuse surprise serait encore plus grosse que prévue. L'ESRB ne s'est pas contenté de réévaluer RE6, mais a fait de même avec RE4 (2005), Resident Evil 7 ainsi que RE Origins Collection qui comprend Resident Evil Remake HD et RE Zero HD.

Ce qui est bizarre, c'est la présence de RE7 qui a déjà reçu des améliorations techniques sur Xbox Series comme sur PS5. Une version physique est même disponible sur PlayStation 5, mais pas sur la console de Microsoft. Est-ce que Capcom prévoit de corriger le tir ? Un tel décalage serait étonnant. En revanche, pour les autres jeux, ça ferait déjà plus sens.

L'éditeur japonais pourrait avoir envie de sortir en boîte ou à minima en dématérialisé, des versions natives PS5 et Xbox Series X|S de Resident RE4, Resident Evil Origins Collection et donc RE6. Pour l'heure, Capcom n'a toujours pas fait de commentaire sur une éventuelle ressortie de ces jeux. Mais si ça se confirme, la Nintendo Switch 2 y aura certainement aussi le droit, ce qui lui permettrait de grossir son line-up durant les premiers mois de commercialisation.

Source : ESRB.