Capcom est l’un des éditeurs les plus prolifiques de l’industrie. Un dinosaure d’ailleurs puisque ça fait des années que ça dure. On lui doit notamment de gigantesques licences désormais ancrées dans la pop culture tant elles sont connues même des non-joueurs. On pense notamment à Resident Evil, qui a eu plein d’adaptations (films, séries, livres…), Street Fighter, qui a marqué des générations entières ou encore Monster Hunter, désormais la plus grosse licence de l’éditeur. Monster Hunter World étant le jeu le plus vendu de tous les temps pour Capcom.

Un éditeur historique aux licences qui le sont tout autant. Au fil des années, Capcom aura vu l’industrie évoluer, muer et se transformer. Il adaptera sa stratégie en conséquence en portant par exemple ses licences sur plusieurs supports, comme les Resident Evil sur mobile ou en VR avec différentes versions. Mais s’il y a bien quelque chose qui a bousculé toute la dynamique, c’est l’ère du « tout numérique ».

Tous le monde passe au numérique... ou presque

Il y a maintenant plusieurs dizaines d’années, les jeux étaient exclusivement disponibles en version physique. Puis, petit à petit avec l’arrivée et le développement des services en ligne comme Steam sur PC, le PSN chez PlayStation ou encore le Xbox Live chez Microsoft, les choses ont changé. Les utilisateurs commençaient petit à petit à avoir de meilleures connexions et une nouvelle opportunité s’est présentée d’elle-même : vendre des jeux directement en ligne.

Plus facile, accessible directement pour les joueurs, c’était aussi une façon pour les éditeurs comme Capcom de contrôler plus ou moins les promotions de leurs hits phares. Lors d’un récent appel avec les actionnaires, Capcom a même affirmé que l’ère du numérique a absolument tout changé, permettant à certaines licences telles que Resident Evil ou encore Monster Hunter de littéralement exploser.

« Dans le passé, nous vendions principalement des jeux dans les magasins physiques. Généralement, un nouveau jeu était placé dans un espace limité dans les rayons des magasins pour une période d'environ six mois. Mais avec le passage au numérique, les fabricants de jeux ont pu vendre leurs jeux directement en ligne, ce qui nous permet de mettre en œuvre des stratégies de vente et d'accorder des remises sur d'anciennes séries de jeux à l'occasion du lancement d'une nouvelle version », déclare Capcom.

L'éditeur ajoute que c'est « grâce à cela que les ventes continuent d'augmenter, même aujourd'hui, pour des jeux comme Resident Evil 7 vieux de sept ans, ou encore Monster Hunter World, sorti il y a six ans ». Il y a pas à dire, le numérique, c'est extrêmement rentable.

Resident Evil 7 n'en serait pas là sans le numérique

Une déclaration qui va plaire aux fans de Resident Evil et des jeux de Capcom

Les ventes numériques sont donc une aubaine pour les éditeurs, mais aussi très utiles pour les consommateurs. Plus faciles d’accès, parfois plus rentables avec de grosses promotions…

Qu’on le veuille ou non, la consommation actuelle (et pas qu’en jeux vidéo) fait que petit à petit, le tout numérique gagne notre quotidien. L’extinction pure et simple des jeux physiques, ou du moins leur quasi-extinction, semble inévitable. Une pensée un brin fataliste qui n’est pas du tout au goût de certains irréductibles défenseurs de la version physique. Certaines entreprises comme Limited Run en ont fait leur gagne-pain en proposant des versions physiques et/ou collector exclusives de certains jeux par exemple, et des millions de joueurs n’ont pas envie de lâcher l’affaire.

Pourtant on l’a vu, certains développeurs et éditeurs choisissent le numérique dès le départ, ce fut le cas notamment pour Alan Wake 2 ou encore Hellblade 2 pour ne citer qu’eux. Et même si certains rétropédalent, d'autres campent sur leurs positions. Toujours durant son appel financier, Capcom a lui aussi été interrogé sur le sujet. Il est déjà arrivé à l'éditeur japonais de ne proposer qu’une version numérique à la sortie de certains de ses jeux, comme le récent Kunitsu-Gami : Path of the Goddess par exemple.

Cependant, Capcom affirme qu’il n’oublie certainement pas le marché des jeux physiques. « Étant donné qu'un nombre important de nos joueurs demandent des jeux physiques, nous ne prévoyons pas pour l'instant d'éliminer les jeux en versions physiques » précise t-il à ses actionnaires. C’est dit. Capcom ne compte pas passer au tout numérique, vous pourrez encore trouver vos Resident Evil et autres Monster Hunter dans vos magasins comme d’habitude.

Comme pour Village, Resident Evil 9 aura bien le droit à sa version physique

On est toutefois pas a l'abris d'un changement brutal

En revanche, on notera que l’éditeur dit bien "pour l’instant", ce qui ne ferme pas totalement la porte à un changement brutal de stratégie. On imagine que si jamais la tendance de consommation continue à favoriser le numérique, tout finira par changer. Un avenir où les versions physiques deviennent carrément un objet collector n’est plus si loin. Après tout, sur PC, la transition s’est faite d’elle-même et personne ne semble foncièrement choqué. Pourtant, les PC sans lecteur CD/Blu-ray sont extrêmement courants désormais. On a pu voir que du côté des consoles, les constructeurs proposent maintenant des versions entièrement dématérialisées également. À voir où tout cela nous mène.

En tout cas, pour Capcom, tout va bien. Malgré les changements de l’industrie, l’entreprise va très bien. Elle est en évolution constante et augmente son bénéfice de 10 % chaque année depuis un certain temps. Capcom explique cela par la mise en place d’une bonne stratégie en espaçant efficacement ses licences fortes comme Resident Evil et Monster Hunter et en capitalisant intelligemment sur les ventes numériques justement.

D’ailleurs, Resident Evil 9 a été confirmé par la firme qui nous avait teasé son existence il y a peu. Mais tous les yeux sont pour le moment tournés vers Monster Hunter Wilds, prochain gros hit de la franchise qui arrivera quant à lui sur PS5, Xbox Series et PC dès 2025. Capcom a encore de beaux jours devant lui.