La saga Resident Evil n'a pas fini de nous en mettre plein les yeux. De gros projets pourraient bien être en préparation si on se fit aux logiques de calendrier et à l'anniversaire qui attend la licence l'an prochain.

Dans le monde du jeu vidéo, il y a des titres absolument incontournables. Resident Evil en fait partie, ayant marqué l'histoire du médium et continuant à mobiliser une grosse communauté de fans autour de chacun de ses opus. Dès lors, le futur de la licence est donc surveillé de près. Cela dit, il pourrait réserver quelques surprises.

Du nouveau à l'écran pour Resident Evil

La popularité des Resident Evil est toujours aussi forte. Preuve en sont les chiffres de ventes du dernier Resident Evil 4 Remake, qui a établi un nouveau record pour la licence vidéoludique. À ce titre, on ne s'étonnera pas que Capcom et les différents acteurs qui ont la main dessus réfléchissent à la manière de capitaliser de façon pertinente avec ce titre.

Un des leakers phares au sujet de Resident Evil a justement émis quelques spéculations. Il partage ainsi ses réflexions concernant l'avenir de la franchise, notamment du côté du grand écran. Dusk Golem rappelle d'abord que les droits d'exploitation au cinéma suivent une règle stricte. Pour les conserver, Constantin Film et Screen Gems doivent sortir un film RE tous les 5 ans, en termes d'exercice financier. Le dernier en date, Welcome to Raccoon City étant sorti en 2021, le prochain a donc toutes les chances de sortir en 2026.

Tout ce qu'on sait à ce jour projet, c'est que ce nouveau film Resident Evil sera réalisé par Zach Cregger. D'après les rumeurs, il pourrait s'agit d'une adaptation de RE 0. Il mettrait alors en scène Rebecca Chambers et son acolyte de fortune, Billy Coen. Mais ce n'est pas tout ce que cet opus "préquel" pourrait nous réserver.

© Capcom Production Studio 3 / Capcom

Une résurrection sur Nintendo Switch 2 ?

Dusk Golem n'omet pas l'un des moments-clés à venir cette année : l'annonce et très certainement la sortie de la « Nintendo Switch 2 ». En sachant que les éditeurs tiers ne veulent pas louper le coche cette fois, ils prévoiraient de se positionner rapidement au lancement de la console. Plusieurs éditeurs japonais ont d'ailleurs été repérés, à l'instar de Square Enix. Même si le nom de Capcom n'a pas leaké, il pourrait prendre le train en marche rapidement.

C'est en tout cas ce qu'estime le leaker. À ses yeux, la potentialité d'un film adapté de Resident Evil Zero devant sortir pour les trente ans de la licence serait aussi l'occasion de préparer un portage pour la Nintendo Switch 2. Ainsi, les joueuses et les joueurs pourraient commencer par le commencement. Même si le titre est sorti après le premier opus, il s'agit d'un préquel.

Bien sûr, Dusk Golem n'oublie pas de faire mention du prochain opus principal de RE. Très attendu, Resident Evil 9 n'a toujours pas été annoncé en bonne et due forme. Pour autant, on se doute qu'il est bien en préparation au regard des divers leaks ces derniers mois.

Plus étonnant, le leaker ne parle pas du remake éventuel de Resident Evil 5. Cela dit, il s'intéresse surtout aux projets pour les deux années à venir. Or, si un nouveau remake de la licence doit effectivement voir le jour, elle arrivera peut-être un peu plus tard. Dans tous les cas, pour cette hypothèse comme pour les autres, il faudra attendre des communications officielles de Capcom pour confirmer (ou non) leur véracité.