Tant que Capcom ne dévoilera pas officiellement Resident Evil 9, le jeu risque de faire l'objet de rumeurs diverses et variées. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis quelques heures. La chaîne YouTube ROENetwork a en effet publié une vidéo avec une pluie d'informations, non vérifiées à l'heure d'écrire ces lignes, sur le possible contexte scénaristique, les personnages ou encore les ennemis de RE9. Des « leaks » qui divisent déjà par leur nature ou leur authenticité. Après les folles rumeurs, voici une déclaration qui va peut-être rassurer.

Y'aura t-il vraiment un homme chèvre dans Resident Evil 9 ?

Hier midi, on a partagé une montagne de leaks sur Resident Evil 9 en provenance de la chaîne ROENetwork. Selon les propriétaires, ces informations auraient été obtenues auprès d'un playtester qui a pu essayer le jeu et fournir ses retours à Capcom en vue d'améliorations. On vous invite à consulter notre article pour avoir les détails complets, mais il est par exemple dit que Leon S Kennedy (Resident Evil 4) serait poursuivi par un stalker, tandis que Jill Valentine (RE3) serait chassée sans relâche par un homme-bouc. De plus, il est révélé que ces deux protagonistes phares de la saga, qui seraient les deux personnages jouables de RE9, pourraient évoluer dans différents décors dont un hôpital.

Est-ce que tout cela est vrai ou une pure fan fiction ? Dusk Golem, qui a vu juste avec le leak de Silent Hill the Short Message, a répondu à des internautes sur son profil X. « On m'a demandé à plusieurs reprises et endroits ce qu'il en était de cette rumeur de Resident Evil 9 autour de l'hôpital et de l'homme chèvre. À ma connaissance, cette rumeur est fausse. Pour être totalement transparent, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que le retard dans le développement de RE9 a changé à propos du jeu. Donc je travaille avec des informations obsolètes, mais ça ne ressemble pas au Resident Evil 9 que je connais. Je doute qu'il soit devenu comme ça avec le retard et ça semble être des conneries ».

Un utilisateur Reddit fait également le point sur les rumeurs

Une déclaration à prendre avec des pincettes de rigueur, tout comme les prétendus leaks de cette semaine. Ce qui étrange, c'est que la plupart de ces « détails » sur Resident Evil 9 ont été partagés il y a plus de six mois sur Reddit. L'utilisateur en question a lui aussi réagi de son côté. « Je ne peux confirmer que ce que j'ai déjà dit ! Je n'ai pas envoyé ces informations aux créateurs de contenu ! Ce que je peux dire, c'est que j'ai joué avec Jill dans l'hôpital comme je l'ai dit auparavant. Je ne connais pas beaucoup de détails de l'histoire comme ceux de la vidéo, et je n'ai pas participé à plus de tests que ce que j'ai mentionné ! Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu Leon dans la partie que j'ai testée » a-t-il écrit.

Dans son précédent post sur Reddit, il avait déjà parlé d'un l'homme-bouc comme d'un nemesis aux trousses de Jill Valentine dans Resident Evil 9. Selon lui, ses « gémissements macabres peuvent être entendus dans tout l'hôpital ». Il décrit cet ennemi comme étant une créature bipède à mi-chemin entre un homme et un bouc, baignant dans une substance noir avec des yeux jaunes brillants. Une infection au megamycete ? Mystère, mais là encore, les pincettes sont de mise en attendant d'y voir plus clair.

Source : Dusk Golem, LutusFix.