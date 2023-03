Avant notre verdict complet, on a pu revoir Resident Evil 4 Remake pour vous proposer des séquences de gameplay inédites et commentées. Toujours aussi prometteur ?

À la fin du mois, Capcom va essayer de reproduire le succès colossal de Resident Evil 2 (2019) avec Resident Evil 4 Remake. Un jeu sur lequel l'éditeur japonais mise très gros et ça se comprend, RE4 étant l'un des épisodes les plus populaires de la franchise. Mais à quelques jours de la sortie, les voyants sont-ils au vert ?

Un dernier avis en vidéo sur Resident Evil 4 Remake

Après notre preview écrite, Capcom a convié la presse à découvrir plus en profondeur Resident Evil 4 Remake à travers plusieurs séquences de gameplay. Des extraits qui se déroulaient notamment au début du chapitre 4, avec ce qu'il faut d'exploration, d'horreur, d'action et de gore pour apprécier la balade. Durant ces quelques minutes, que nous avons condensé pour vous proposer notre ultime preview, les développeurs ont mis l'accent sur les nombreux changements de Resident Evil 4 Remake.

Ainsi, on peut voir le château de Ramon Salazar sublimé et son hôte au look bien plus inquiétant, l'importance du couteau qui peut servir à parer différentes attaques comme celles du combat contre Jack Krauser. Un affrontement au sommet qui diffère de l'original. Enfin, l'un des gros focus réside dans l'évolution d'Ashely Graham, la fille du président des États-Unis, qui devra encore être sauvée mais qui, dans le même temps, aidera elle aussi Leon à progresser. On vous laisse le soin de regarder tout cela avec notre vidéo maison de Resident Evil 4 Remake.

Crédits : Steam.

Un événement Capcom Spotlight pour en savoir plus

Si ce sont nos dernières impressions sur Resident Evil 4 Remake, la promotion autour du jeu va se poursuivre. La semaine prochaine, l'éditeur diffusera un Capcom Spotlight avec son jeu phare mais également Ghost Trick : Détective Fantôme, Exoprimal et Mega Man Battle Network Legacy Collection. Ce sera à suivre à partir de 23h30 le 9 mars sur YouTube et sur Gameblog à tête reposée.