Resident Evil 4 Remake, le prochain gros morceau de Capcom, a été passé au crible par l’ESRB (l’équivalent de notre PEGI), et l’organisme a relevé quelque chose qui risque de rester coincé au travers la gorge des joueurs.

Des tripes et de l'hémoglobine

Dans un premier temps, et l’on pouvait s'en douter, l’ESRB signale que le jeu sera particulièrement gore. Il est fait mention d'ennemis pouvant être décapités et démembrés à coups d'armes à feu et que le sang tapissera les murs. Rien de très surprenant lorsque l’on voit ce que nous a servi Capcom avec Resident Evil 2 Remake par exemple, qui avait même été censuré au Japon à cause de ça. Après tout, c’est un jeu d’horreur, et ceux qui ont d’ores et déjà fait le Resident Evil 4 originel savent que le jeu ne lésine pas sur les explosions et les transformations du corps de nos adversaires mutants. Reste maintenant à voir si ce remake fera aussi fort que The Callisto Protocol qui, quant à lui, semble miser très gros sur l’hémoglobine.

Les joueurs utilisent des pistolets, des mitrailleuses, des fusils à pompe et des explosifs pour tuer les créatures ennemies dans des combats frénétiques. Certaines armes/attaques entraînent la décapitation et/ou le démembrement des ennemis, ainsi que de grandes éclaboussures de sang. Les attaques ennemies (tronçonneuses, tentacules, etc.) peuvent également entraîner la décapitation, l'explosion ou l'empalement de Léon. Des animaux éviscérés et des cadavres mutilés sont représentés dans certains environnements.

Des microtransactions dans Resident Evil 4 Remake

En revanche, ce qui ne devrait pas passer du côté des joueurs, c’est bien la confirmation qu’il y aura des microtransactions in-game. L'ESRB note en effet la présence de contenu à acheter « in-app », ce qui ne manquera pas de faire monter la moutarde aux nez des plus réfractaires à ce genre de pratiques.

Comment les microtransactions seront-elles mises en place ? Qu’est-ce qu’elles viennent faire là ? Ça, on l’ignore. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’une poignée de packs cosmétiques, que d'objets pour assurer sa survie ou tout autre chose éventuellement lié au mode Mercenaire. Bien que l’on ne sache pas si ce dernier sera de retour avec le remake.

On n'y voit donc pas encore très clair, mais l’on devrait en apprendre davantage dans les mois à venir. Resident Evil 4 Remake a encore le temps de faire parler de lui puisqu’il n’est attendu que pour le 24 mars 2023, sur PS5, Xbox Series, PC, et PS4.