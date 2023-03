Resident Evil 4 Remake sera enfin disponible dans les prochaines heures sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Pour l'occasion, Capcom a embauché un studio d'animation qui fait des merveilles. Le but ? Promouvoir le jeu mais de manière très détachée. Leur dernière production revient sur un point qui va continuer de décevoir les joueurs.

Une vidéo très drôle d'Ashley dans Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake partage un énorme point négatif avec l'original : Ashley Graham. La fille du président des États-Unis, kidnappée par une secte et retenue captive en Europe, que Leon doit sauver. Mais ce qui s'apparente à un élément scénaristique, de prime abord, est en vérité une mécanique de gameplay à part entière étant donné qu'il faudra sans cesse protéger la jeune femme.

Et en dépit ce qui était annoncé par l'éditeur, ces passages sont toujours laborieux. Même dans Resident Evil 4 Remake, Ashley n'en fait qu'à sa tête. Une IA boulet qui lui vaut de se faire attraper régulièrement par les ennemis. Ce défaut, au fil des années, est d'ailleurs devenu un running-gag avec cet échange iconique « LEEEOOONNN !!! ASHLEEEYYY ». Bon joueur, Capcom Asia a laissé le studio Nippon Animation (Heidi, Un chien des Flandres...) s'en moquer pleinement dans une vidéo d'animation très bien sentie, en plus d'être très bien réalisée et jolie.

Le premier épisode tournait en dérision l'arrivée de Leon dans le village de Resident Evil 4 Remake.

Un jeu qui va s'inscrire dans la durée ?

Resident Evil 4 Remake sort ce vendredi 24 mars 2023, et donc actuellement, impossible de prédire si ce sera un carton mais Capcom mise très gros dessus. Compte tenu des ventes des précédents remakes, et de la franchise, il y a quand même très peu de chances que ce soit un flop. D'autant que RE4 Remake est le jeu le mieux noté de 2023, devant Hogwarts Legacy, une donnée importante qui influence l'achat. Bien sûr, le retour des joueurs lors de la sortie sera également primordial, mais l'éditeur ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Le Resident Evil 4 original reste l'un des épisodes préférés des fans.

On jugera de son succès ou non en temps voulu, mais il se murmure déjà que le titre pourrait avoir des DLC. En effet, les tests du jeu ont révélé que les modes Separate Ways et Assignment : Ada étaient absents. Une absence que nous avons nous-même confirmé. La solution évidente serait de les offrir comme contenus additionnels dans les prochains mois. À l'image de Resident Evil Village, Capcom pourrait très bien annoncer un season pass pour réintégrer ces modes. On sera prudent sur cette rumeur qui peut être une simple spéculation...

Avez-vous envie de voir la campagne Separate Ways et Assignment : Ada en DLC ? Attendez-vous Resident Evil 4 Remake ? Si vous vous l'êtes procurés en avance, quel est votre ressenti ? Dites-nous tout en commentaires.