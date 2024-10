C'était l'annonce que tout le monde attendait depuis... quatorze ans ! On sentait qu'il arriverait, c'est désormais officiel : Red Dead Redemption va avoir le droit à son portage sur PC. Le premier opus de la licence culte de Rockstar Games arrive enfin pour des millions de nouveaux joueurs, après avoir été remastérisés sur les consoles de la précédente génération. Cependant, une nouvelle va refroidir les ardeurs de certains...

Le prix à payer pour Red Dead Redemption

L'histoire de John Marston se redessine dans ce qui pourrait être sa meilleure version. Le premier Red Dead Redemption arrivera sur PC le 29 octobre prochain, accompagné de son DLC Undead Nightmare. On s'attend déjà à voir des tonnes de mods, aussi bien pour ajouter du fun à l'aventure que pour la rendre plus belle encore graphiquement. Toutefois, un détail risque de ne pas être au goût de tout le monde.

De fait, les précommandes sont déjà ouvertes pour Red Dead Redemption sur les store Steam et Epic Games. Et c'est là qu'on se rend compte que le même problème qui s'était posé à l'époque de la sortie du Remaster sur PS4 et Nintendo Switch l'année dernière. Eh oui ! Le jeu est proposé à 49,99€ sur PC.

En 2023, le prix avait déjà fait tiquer de nombreux joueurs. Cette fois encore, sur les réseaux sociaux, on peut déjà voir les internautes se questionner à ce propos. Beaucoup jugent à nouveau que c'est un tarif trop élevé pour le remaster d'un jeu datant de 2010. De plus, certains pointes le fait que le polissage ne sera sans doute pas suffisamment poussé. Dans un autre ordre d'idées, d'autres regrettent l'absence d'un système de « succès ». Autant de points qui pourraient en démotiver plus d'un à l'achat.

On constat que les joueurs sont de plus en plus regardant sur le coût des jeux. Cette semaine encore, la sortie du remake d'Until Dawn a été un four sur PC. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation et, parmi elles, on se doute que débourser 70€ en a freiné plus d'un. À 50€, il semblerait que cela puisse faire réfléchir une partie des PCistes pour Red Dead Redemption... Affaire à suivre donc au lancement du portage, le 29 octobre 2024.