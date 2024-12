Un créateur de contenus a transformé de manière hallucinante Red Dead Redemption 2, après avoir déjà sévi avec un mod maison et plus complexe qu'à l'accoutumée sur Skyrim.

Red Dead Redemption 2 a beau avoir agacé certains par moments, il s'agit de l'un des jeux les plus marquants de ces dernières années. Malheureusement, si vous voulez (re)découvrir cette suite, le seul moyen est de relancer le soft via la rétrocompatibilité sur consoles, faute de mieux. Les joueuses et joueurs espèrent depuis longtemps une mise à jour gratuite sur PS5 et Xbox Series X|S, mais ça ne vient pas. Pour avoir la version la plus aboutie, vous pouvez néanmoins vous tourner vers l'édition PC.

Un crossover Twitch X Red Dead Redemption 2 surréaliste

Alors que les moddeurs se sont attaqués à Red Dead Redemption PC, avec notamment un mod douteux, le créateur de contenus Blurbs vient de transformer le deuxième opus. Comment ? En moddant le jeu afin de permettre à son chat Twitch de donner de la voix au PNJ en écrivant des lignes de dialogue via la synthèse vocale. « J'ai moddé Red Dead Redemption 2 pour que mon chat Twitch puissent faire s'exprimer tous les PNJ en direct. J'invite tout l'Internet à participer à cette horrible expérience. C'est mon chef d'oeuvre » a t-il déclaré sur X.

S'il précise que c'est son chef d'oeuvre, c'est parce que Blurbs n'en est pas à son coup d'essai. Ce mod WTF de Red Dead Redemption 2 a déjà été testé précédemment sur Skyrim pour un résultat tout aussi surréaliste. Dans l'extrait ci-dessous, on voit l'enfant Jack crier « Je suis le seigneur de la mort. Jack l'Éventreur sera mon nom », tout en ne souhaitant pas du bien à des animaux. « Cela a demandé une refonte en profondeur de Red Dead Redemption 2. Un serveur backend, un moteur audio complètement nouveau, et une suite de fonctionnalités/outils de dialogue personnalisés » a expliqué Blurbs. Vous avez un extrait ci-dessous, mais une longue vidéo de ce mod RDR2 a été publié sur sa chaîne YouTube - attention il se peut qu'il y ait des dérapages. Pour l'instant, il n'est pas question de partager ces travaux avec le reste du monde.

Source : Blurbs.