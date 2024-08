La cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2024 a été pleine de surprises, et nous avons notamment découvert Reamimal, le nouveau jeu horrifique des créateurs de Little Nightmares.

Ce n'est pas encore Halloween, loin de là. Pourtant, la Gamescom 2024 est une belle occasion de laisser une place importante à l'horreur. On a pu le voir avec Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares. Comme toujours, la direction artistique ne semble pas faire les choses à moitié, avec un travail esthétique vraiment impressionnant. La bande-annonce est assez parlante à ce sujet.

Reanimal, la peur des monstres au centre du jeu

Le jeu met en avant les peurs les plus primaires de l’esprit humain : les monstres. Ici, il est question de rencontrer des animaux hybrides, tous plus effrayants les uns que les autres. On y trouve notamment un loup araigné qui rampe dans la direction du joueur, un mouton-garou gémissant qui se met à vous pourchasser, ou encore un cochon géant aux allures de boucher. Le tout se déroule dans des environnements terrestres et maritimes particulièrement glaçants, avec des plans d'eau remplis de cadavres et des plages plongées dans un épais brouillard.

Petite subtilité de Reanimal : la possibilité de vivre entièrement l'expérience en coopération, locale ou en ligne. « Pour se sentir moins seul », d'après les développeurs eux-mêmes. D'ailleurs, la caméra sera partagée par les deux joueurs et donc totalement identique pour vivre la même expérience visuelle et sensorielle. Au-delà de la peur, il s'agira aussi de survivre à deux. Cela devrait passer par des mécaniques simples mais obligeant les joueurs à s'entraider pour progresser à travers les niveaux. En effet, les développeurs de chez Tarsier Studios ont insisté là-dessus lors d'une présentation à huis clos. Le titre se veut résolument minimaliste. Il ne sera donc pas question d'interface lourde, puisque, de ce que l'on a pu en voir, il n'y en a tout simplement aucune. L'immersion avant toute chose ! En coopération, il sera possible de choisir son personnage parmi plusieurs enfants. Au total, ils sont cinq, et chacun semble tout droit sorti des pires films d'horreur.

Court mais mémorable

L'aventure promet d'être courte mais intense, et il ne faudra pas s'attendre à de très nombreuses heures de jeu. Le studio Tarsier souhaite plutôt proposer une expérience mémorable où chaque rencontre est une véritable terreur, plutôt que d'ajouter des séquences superflues qui pourraient altérer l'expérience de jeu.

Pour ce qui est de la direction artistique et technique, Reanimal tourne sous Unreal Engine 5, histoire de vous proposer ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Avec, bien entendu, tout le savoir-faire créatif que l'on avait pu découvrir dans Little Nightmares. À savoir, ce côté très burtonien et en même temps particulièrement traumatisant si l'on est un peu sensible.