Rayman sera de retour dans un nouveau jeu très inattendu. Vous pouvez même aider à sa conception, et obtenir des bonus exclusifs, mais il faut faire vite.

Ubisoft a asséné de belles claques avec Rayman Origins et Rayman Legends. Deux jeux visuellement époustouflants qui ont dépoussiéré cette mascotte de la plus belle des manières. Le problème, c'est que le dernier jeu de cette excellente formule est sorti le 30 août 2013, soit il y a plus de 10 ans. Une décennie que l'éditeur laisse dormir l'une de ses icônes malgré le succès critique de ces deux titres. La société finira peut-être par changer son fusil d'épaule, mais d'ici là, un jeu totalement différent va voir le jour.

Rayman va s'asseoir à votre table pour vous divertir

En milieu d'année, un nouveau jeu surprise Rayman a été annoncé. Un plateformer en 2,5D ou en 3D ? Absolument pas. Plutôt que de faire revenir son personnage culte sur la scène vidéoludique, Ubisoft s'est associé avec Flyos, un éditeur de jeux... de société basé à Montréal. De cette union naitra Rayman the Board Game. Un jeu de plateau autour de la mascotte qui adapte les superbes univers d'Origins et Legends. Ca vous donne déjà une idée de la direction artistique artistique générale, notamment pour les figurines ou les cartes.

Comme souvent pour ce genre de productions, Rayman the Board Game sollicite les rôlistes avec une campagne de financement participatif, via Kickstarter, qui prend fin dans 13 heures à l'écrire ces lignes. C'est donc la dernière chance d'apporter votre soutien à ce jeu surprise que personne n'a vu venir. Mais si jamais vous ne pouvez pas, et que vous craignez que le projet n'aboutisse pas, pas de panique. Les compteurs ont explosé avec 284 723€ récoltés alors que l'objectif n'était que de 33 415 euros.

Mais si vous vous engagez sur Kickstarter pour Rayman the Board Game, vous pourrez avoir comme toujours des choses exclusives qui sont réservées uniquement aux backers. C'est le cas par exemple de figurines inédites ou des versions plus grandes de celles fournies dans le pack de base. Si l'on en croit la page Kickstarter du jeu de plateau officiel, la livraison est maintenant prévue pour juin 2025. En sachant que c'est une fenêtre de sortie qui ne prend pas nécessairement en compte d'éventuels retards.

Source : Kickstarter.