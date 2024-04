Pourquoi n'y a-t-il pas encore de suite à l'excellentissime Rayman Legends ? C'est une question que tout le monde se pose, sans jamais avoir obtenu de réponse. À l'heure du revival de Prince of Persia et du retour aux sources d'Assassin's Creed, la franchise aurait pourtant sa place au sein du catalogue Ubisoft actuel. Le dernier jeu a été plébiscité par les joueuses et joueurs qui ont savouré chaque moment de ce platformer à la direction artistique phénoménale. Si vous voulez revoir la mascotte d'Ubi qui a deux mains, deux pieds, mais pas de bras, une alternative s'offre à vous.

Un jeu Rayman envahit votre table en 2024

C'est décidément la semaine pour des annonces surprenantes autour de jeux ou de licences marquants. Il y a quelques minutes seulement, on vous parlait du lancement d'un jeu unique Cyberpunk 2077 qui sera disponible en 2024. Eh bien l'éditeur Ubisoft a lui aussi envie d'explorer le monde des jeux sur table avec Rayman the Board Game.

« Découvrez Rayman comme jamais auparavant dans une toute nouvelle aventure de jeu de société ! Faites équipe avec vos héros préférés dans une course épique, éviter les dangers tout en sauvant les Ptizêtres ! Conçu par le célèbre Maxime Tardif (Earth) et FLYOS, ce jeu promet une action captivante pour 2 à 5 joueurs, âgés entre 7 et 77 ans. Devenez une légende dans La Croisée des Rêves et soyez prêts pour le lancement au cours du troisième trimestre 2024 » explique le site de Rayman the Board Game.

Voilà pour l'annonce inattendue du prochain jeu Rayman, mais n'attendez pas plus de détails. La première image révèle simplement la présence de deux magnifiques figurines Rayman et Globox dans sa version classique. On ignore comment ça va se jouer et jusqu'à quel point cela exploitera l'univers, mais rendez-vous dans quelques mois. Et sinon pour un vrai jeu vidéo ? Tout dépend d'Ubisoft mais, Davide Soliani, directeur créatif de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, est très (très motivé). « Si on me le proposait, je serais fou de ne pas accepter » avait-il fait savoir en 2023 sur un possible comeback du personnage.