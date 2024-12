Ça fait un bail que l’on n’a pas vu la mascotte d’Ubisoft. Pourtant, les derniers jeux en date étaient vraiment très bons. Un super retour aux sources dans deux jeux inédits à la direction artistique tout simplement divine. Mais visiblement, ça n’a pas dû être suffisamment séduisant puisque depuis Rayman Legends, il n’y a plus rien eu. On sait que le héros reviendra prochainement pour une nouvelle aventure, mais on ne sait pas quand. Avant ça, le malheureux sort la tête dans un autre jeu d’Ubisoft, complètement passé sous les radars et pour cause, c’est peut-être ce qui se fait de pire chez l’éditeur, et pourtant on les aime bien.

Message de l'auteur : Attention, article à charge. Désolé, c'est la fin de l'année.

Rayman revient sniffer de la poudre dans Captain Laserhawk... mais ça ne va pas vous plaire

On est en 2025, et Ubisoft ne semble toujours pas vouloir apprendre malgré les différents problèmes qui sont venus frapper à sa fenêtre. Contre vent et marée, il continue de plonger dans les eaux troubles des NFT, même si la grande majorité des joueurs ont dit qu’ils n’en voulaient pas. C’est ainsi qu’est né Captain Laserhawk The GAME, un jeu crypto qui ne vit que pour les NFT, publié discrètement par Ubisoft. Et c’est dans ce bourbier qu’est venu se planter ce pauvre Rayman.

Déjà présent dans la série du même nom, très amusante soit dit en passant, Rayman est de retour dans son adaptation vidéoludique boostée aux NFT. C’est moche, oui, tant le héros a mieux à offrir. Comment ça se fait qu’un tel jeu soit disponible avec tout ce qu’il s’est passé et se passe encore ? Bonne question. Est-ce que le développement était trop avancé à tel point qu’il était plus rentable de le lancer que de le laisser mourir ? Où est-ce qu’il y a quelques baleines à traire en proposant ce genre de contenu ?

Toujours est-il que ce Captain Laserhawk The Game est disponible et que ce cher Rayman est de la partie. On aurait pourtant rêvé d’un bon jeu adapté de la série, d’autant qu’elle est bien fichue, trash et drôle. Si vous êtes curieux, vous pourrez retrouver ce jeu directement depuis son compte officiel. Il faudra tout de même se connecter avec son compte Ubisoft +. Sachez qu’en tant que jeu crypto, les carte ID sont donc des NFT et pour le moment il en existe 10 000.

Vous obtiendrez une super carte ID de citoyen et pourrait ainsi profiter du jeu qui se présente comme un jeu de tir multijoueur compétitif en ligne selon Ubisoft, où la communauté pourra carrément avoir de l’influence sur l’évolution du jeu grâce à tout un bric-brac transmédia. La feuille de route et tous les détails sont de toute manière accessibles sur le compte officiel du jeu.

Pour vous faire une idée, on vous laisse ici un peu de gameplay capturé par Skillgaming, on y voit même le fameux Rayman. Voilà, voilà.

Source : Ubisoft