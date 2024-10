Rainbow Six, la franchise FPS phare d'Ubisoft, essuie une lourde perte, qui pourrait impacter ou non son avenir. Un autre coup dur à déplorer pour le géant français.

Une autre potentiellement mauvaise nouvelle frappe un Ubisoft en ce moment en grande difficulté. Après un XDefiant qui s'est largement dépeuplé depuis son lancement pourtant relativement réussi, c'est l'autre franchise FPS emblématique du géant français, Rainbow Six, qui subit maintenant un important revers.

Ubisoft et Rainbow Six perdent un nouveau vétéran

Alors qu'un récent leak suggère qu'Ubisoft plancherait sur un nouveau jeu Rainbow Six, l'aventure se fera sans un vétéran, qui a tout fraîchement quitté le groupe. Cameron Lee, vice-président de la franchise, occupait ce poste depuis avril 2022. Avant de rejoindre Ubisoft, il comptabilisait toutefois 20 ans d'expérience dans d'autres studios prestigieux comme BioWare, Bungie ou encore EA. Il a ainsi occupé la fonction de producteur, manager et vice-président sur des licences fortes comme Call of Duty, Dragon Age ou encore Tony Hawk.

Pour Rainbow Six, son rôle était de « créer la stratégie sur le long terme de la franchise, en alignement et collaboration avec tous les partenaires internes ». L'avenir de la licence se fera donc désormais sans lui. Si la raison du départ de Cameron Lee n'est pas connue, Ubisoft ne prévoirait pas pour le moment de chercher un autre vice-président et producteur exécutif pour la marque Rainbow Six. La franchise peut-elle vraiment se passer de deux rôles aussi importants pour son avenir ?

Un nouveau signe que le bateau Ubisoft continue de prendre l'eau ? Le géant français semble en ce moment aller particulièrement mal. Son action est à un bas niveau inquiétant qui n'avait plus été vu depuis onze ans, notamment à cause des chiffres décevants de Star Wars Outlaws. La sortie d'Assassin's Creed Shadows a également été reportée à février 2025, nécessitant visiblement d'être peaufiné. Mais d'autres énormes jeux sortiront également ce mois-ci, dont Kingdom Come Deliverance 2 et Monster Hunter Wilds. Ce nouvel opus au Japon féodal pourra-t-il être la rédemption tant espérée par Ubisoft, en attendant des nouvelles notamment du côté de Far Cry 7 et le prochain Rainbow Six ? L'avenir nous le dira.

Le vice-président de Rainbow Six a littéralement cassé la porte en sortant. © Ubisoft

Source : Insider Gaming