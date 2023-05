Quidditch Champions a leaké sur la toile et vend déjà du rêve aux fans d'Harry Potter et Hogwarts Legacy. C'est très prometteur en tout cas.

Quidditch Champions est le prochain gros jeu de Warner autour de l'univers de Harry Potter. Après le succès d'Hogwarts Legacy, la franchise est plus que jamais sur le devant de la scène. Ce nouveau jeu exclusivement multijoueur promet d'ores et déjà de faire exploser les records, tant les fans sont nombreux. D'autant plus que le quidditch est l'un des grands absents d'Hogwarts Legacy. Un manque qui pourra donc bientôt être comblé avec Quidditch Champion, et cela promet d'être extrêmement fidèle.

Les fans d'Hogwarts Legacy vont enfin pouvoir faire du quidditch !

Bien que l'on ne sache pas exactement quand le jeu sortira, Quidditch Champions ne devrait pas tarder non plus. Actuellement, le jeu est en pleine phase de test, et quelques petits malins se sont amusés à faire sauter leur NDA (contrat de non-divulgation) pour partager du contenu en ligne, comme le révèle le site Insider Gaming. Plusieurs vidéos de quelques minutes sont en effet apparues sur la toile et sur Twitch avant de disparaître. Certaines sont certainement encore en ligne à l'heure actuelle.

Quidditch Champions se présente comme un jeu en ligne de type jeu-service, avec une multitude d'éléments de personnalisation tels que des célébrations ou des options pour personnaliser son avatar. Vous pourrez créer votre personnage de toutes pièces en lui choisissant un rôle ainsi qu'un balai. Visuellement, le jeu optera pour une direction artistique très colorée, presque cartoonesque, loin de ce que propose le dernier gros jeu Harry Potter.

Cela semble être parfait pour ce type d'expérience, d'autant que cela permet d'avoir un jeu extrêmement fluide, lisible et attrayant. La lisibilité devrait être mise à rude épreuve dans Quidditch Champions. Car rappelons-le, selon les règles de ce sport magique totalement imaginaire, il y a plusieurs rôles complètement différents sur le terrain.

Il y a les attrapeurs qui poursuivent le vif d'or, une petite balle dorée extrêmement rapide. Il y a aussi plusieurs poursuiveurs, qui doivent marquer des buts, des batteurs, qui doivent empêcher les poursuiveurs de marquer en les frappant avec un Cognard (un ballon très agressif), et enfin un gardien.

Autant vous dire qu'il va se passer pas mal de choses sur le terrain. Le tout se fait évidemment en plein vol grâce à des balais magiques. En bref, une expérience similaire à ce que l'on a déjà pu voir dans les films Harry Potter. Les fans devraient très certainement apprécier.

En mettant de côté les leaks, Quidditch Champions devrait bientôt se montrer à nouveau et nous donner des nouvelles officielles. Le jeu est pour le moment attendu sur consoles et PC, mais sans aucune date précise.