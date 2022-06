Pas de chance pour Google et son service de streaming de jeux vidéo. L’un des jeux qui avait été négocié en exclusivité sur Stadia est l’un des cartons de ces dernières semaines.

Toujours sous assistance respiratoire, Stadia n’a pas rencontré le succès escompté. A tel point que Google s’était séparé soudainement de tous ses studios de développement et des projets exclusifs qui étaient en cours. Et l’un d'entre eux est le jeu de l’été : The Quarry.

The Quarry aurait dû être une exclu Stadia

Selon les sources d'Axios, le successeur spirituel d’Until Dawn aurait en effet dû être une exclusivité Stadia. 2K a en effet confirmé au média américain n’être devenu l’éditeur de The Quarry que vers la fin de la production. Même son de cloche pour High on Life, le FPS du créateur de Rick & Morty qui a fait une apparition très remarquée à la conférence Xbox du Summer Game Fest 2022. Google cherchait en effet à gonfler son catalogue de son service, jugé trop pauvre lors de son lancement. Face à l'échec commercial, le géant de la tech a finalement abandonné ses projets et fermé ses studios maison pour ne se concentrer que sur les jeux des éditeurs tiers.

Un mal pour un bien finalement, puisque ça a permis à Supermassive Games d'ouvrir son jeu à l'ensemble des plateformes directement à sortie. Le succès a été immédiat et The Quarry est même l'un des phénomènes du moment sur Twitch. Reste à voir si la popularité se reflétera dans les chiffres de ventes. Hideo Kojima (Metal Gear, Silent Hills) aurait lui aussi dû créer un jeu pensé pour le Cloud en partenariat avec Stadia, selon une rumeur sérieuse. Google avait cependant nié l'existence d'un tel projet. Le papa de Death Stranding a finalement trouvé refuge chez Microsoft, qui récupérera le jeu : un certain Overdose.