Le PSVR2 est disponible depuis le 23 février 2023. Un casque VR PS5 exclusivement dédié à la dernière console de Sony qui a passé un cap en termes d'avancées technologiques. Mais également aussi au niveau des jeux du lancement, bien plus nombreux et avec de grosses marques comme Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7... Un nouveau jouet high-tech convoité par les amateurs de réalité virtuelle. À l'exception de certains acheteurs, très intéressés mais qui se retenaient de craquer pour une raison. Ce frein vient de disparaitre.

Le PSVR2 bientôt disponible chez Amazon, Fnac, Cdiscount...

Si certains se retiennent d'acheter le PSVR2 à cause de son prix, qui peut s'entendre au regard du produit, d'autres ont repoussé leur acquisition pour un autre motif. Lequel ? Jusqu'à maintenant, Sony a réservé uniquement la vente de son PSVR 2 à la boutique PlayStation Direct. Et ça pose un certain nombre de problèmes, à commencer par le tarif justement.

En empêchant la distribution de son casque VR PS5 sur d'autres sites marchands, le constructeur bride les joueurs. Impossible de profiter d'offres promotionnelles comme de l'argent crédité sur une carte de fidélité. Impossible non plus de payer en plusieurs fois, et évidemment, le prix est totalement figé. On le rappelle le PlayStation VR 2 est affiché à 599 euros pour le pack sans jeu mais avec deux manettes Sense, ou à 649 euros avec Horizon Call of the Mountain.

Bref un obstacle qui va sauter car le PSVR2 sera vendu chez les revendeurs habituels dans les prochains jours. Les détails et la liste des revendeurs ne sont pas donnés ici, mais ça devrait être très classique. Attendez-vous donc à pouvoir vous le procurer chez Amazon, Fnac, Cdiscount. Mais également, et vu la tournure du tweet, via des magasins physiques comme les grandes surfaces (Carrefour, Leclerc...) et probablement les boutiques indépendantes qui en feront la demande aussi. Une évolution qui pourrait pousser à l'adoption du casque.

... pour relancer les ventes ?

Clairement, rendre disponible le PSVR2 absolument partout est une nécessité pour son adoption. Un changement de direction aussi motivé pour éviter un bide complet du périphérique ? La société IDC avait en effet tiré la sonnette d'alarme sur les premières ventes du PS VR 2.

Pour autant, et nous étions longuement revenu sur le sujet dans un article dédié, cette analyse était peut-être plutôt hâtive voire erronée. Vous pouvez consulter notre précédente news pour davantage d'informations, mais en résumé, il est trop tôt pour dresser un bilan. D'autre part, si la courbe de ventes suit la même trajectoire que le PSVR, ce ne sera pas un échec pour Sony mais bien un succès commercial. Mais on ne le saura que dans quelques mois, faute de boule de cristal fonctionnelle. D'autant plus que dans l'équation, la vente aux autres revendeurs n'était pas encore ouverte.

En attendant d'y voir plus clair sur le sujet, les possesseurs actuels du PSVR2 vont vouloir alimenter leur casque avec de nouveaux jeux. Des annonces qui pourraient intervenir lors du gros State of Play en rumeur ? Pourquoi pas. Les bruits de couloir laissent entendre que ce sera un événement XXL avec des exclusivités PlayStation 5. Hormis des nouveautés pour le casque de réalité virtuelle PS5, on pourrait avoir des nouvelles de Marvel's Spider-Man 2 ou Silent Hill 2 Remake. On s'attend également à revoir Final Fantasy 16.