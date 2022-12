Tuer des zombis en VR ne sera pas possible au lancement du PSVR 2...

Un jeu absent de la sortie du PSVR 2

Les premiers jeux PSVR 2 s'annoncent et pour l'instant, il y en aura une dizaine à l'image de No Man's Sky, The Dark Pictures Switchback VR ou encore Horizon Call of the Mountain.

Malheureusement, il faut oublier The Walking Dead Saints and Sinners 2 qui sortira en décalé sur le nouveau casque PS5. Son lancement est en effet prévu pour le 20 mars 2023, tandis que le PlayStation VR 2 sera disponible le 23 février 2023. Sur PC VR Steam, ce sera en février 2023, et sur le PS VR original, en 2023 sans fenêtre spécifique.

Un petit retard pas bien méchant, d'autant que vous aurez à priori de quoi vous occuper. Disponible à l'achat séparément, The Walking Dead Saints and Sinner Chapitre 2 : Retribution a aussi une édition Deluxe. Le bundle le plus cher qui comprend cette suite et The Walking Dead Saints & Sinners 1.

En revanche, on ne sait pas si ce sera le jeu en mode rétrocompatible, ou s'il sera réellement amélioré pour le PSVR 2. Si la deuxième option est retenue, est-ce que les possesseurs actuels auront une mise à jour gratuite ? Là encore, on ne connaît toujours pas les plans de Sony sur le sujet.