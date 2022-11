Hier nous apprenions la date de sortie du PSVR 2 qui est prévue pour le 22 février 2023. Dans la foulée nous avons pu apprendre son prix de 599 euros mais aussi la présence de 11 jeux. Car un casque de réalité c'est bien, mais pouvoir jouer avec c'est encore mieux.

Une belle liste pour le PSVR 2

Dans la liste que vous pouvez retrouver ci-dessous on trouve notamment The Dark Pictures : Switchback, suite spirituelle d'Until Dawn Rush of Blood, l'un des meilleurs jeux PSVR à ce jour et qui lui aussi était disponible lors de la sortie du premier casque. Les fans de dinosaures pourront aussi retrouver un jeu Jurassic World en cell-shading, le jeu d'action devrait être assez identique à la version Switch si ce n'est évidemment la présence de la VR et un meilleur rendu graphique (4K/90FPS, lumières volumétriques, etc). Sans plus tarder voici la liste :

Crossfire : Sierra Squad

The Dark Pictures : Switchback VR

The Light Brigade

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor VR : Search and Rescue

Jurassic World : Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith : The Last City

After The Fall

Tentacular

Les amateurs de frisson, outre The Dark Pictures, pourront retrouver dans un autre genre Hello Neighbor VR qui va vous demander d'entrer dans la maison d'un voisin totalement fou. Il y a vraiment du jeu pour tout le monde car il y a même de la gestion avec Cities VR et du FPS avec Pistol Whip et After the Fall.

C'est évidemment sans compter d'autres jeux que l'on connait déjà bien comme Horizon Call of the Mountain, Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge ou encore Resident Evil Village et Ghostbusters VR.

Que pensez-vous de cette liste de jeux ? Cela vous donne t-il envie de craquer pour le casque PSVR 2 et de dépenser la coquette somme de 599 euros ?