Pour sa sortie le 23 février 2023, le PSVR 2 mettra à disposition des acheteurs un line-up de lancement comprenant déjà des dizaines de jeux. Une sélection qui ne fait que grossir à mesure que les semaines passent et voici un nouveau titre pour vous faire les bras.

Un jeu sportif pour le line-up du PSVR 2

Petit à petit, le lancement du PSVR 2 prend forme. On connaît le prix (plus élevé que le précédent casque), sa date de sortie, certaines fonctionnalités hyper flippante et immersive ainsi que les jeux qui seront vendus avec. On peut citer Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, Ghostbusters VR, Jurassic World : Aftermath Collection, The Dark Pictures : Switchback voire Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge.

Une liste non exhaustive auquel s'ajoute un nouveau jeu, ou presque, Kayak VR : Mirage. Un titre développé et édité par Better Than Life sorti cet été sur les casques VR PC (Meta, HTC...).

Kayak VR : Mirage est un voyage magnifique et exaltant à travers de beaux endroits, conçu pour la réalité virtuelle. Manœuvrez le kayak physiquement précis sur le parcours de course et couronnez-vous le plus rapide, ou détendez-vous en mode free roam et profitez du paysage.

Si l'idée d'un jeu de Kayak peut prêter à sourire de prime abord, la compatibilité PSVR 2 change la donne. Comme le dit la description Steam - plateforme sur laquelle il comptabilise 460 évaluations très positives - le soft est un « voyage magnifique et exaltant à travers de beaux endroits » où vous pourrez vous la couler douce en observant une majestueuse baleine dans son habitat naturel, ou au contraire, en flippant à la vue d'un requin un peu trop près de votre pirogue. Mais ne comptez pas que vous reposer car les muscles des bras risquent de travailler fort lors des épreuves de course.