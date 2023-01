À moins d'un mois de la sortie du PSVR 2, on apprend que l'un des jeux les plus attendus ne sera pas disponible au lancement. Il va falloir patienter avant de se faire une grosse frayeur.

Le PSVR 2 sera disponible le mois prochain et a enfin confirmé son line-up de plus de 30 jeux. Enfin, 29 désormais.

Le PSVR 2 perd un de ses jeux les plus importants

Sony Interactive Entertainment et ses partenaires ont mis les bouchées doubles pour offrir un beau line-up de sortie au PSVR 2. Une ludothèque composée de titres totalement inédits - conçus pour le casque VR PS5 - comme Horizon Call of the Mountain, les mises à jour de Gran Turismo 7 et Resident Evil Village, The Walking Dead Saints and Sinners 2 ou encore des titres remasterisés tels que les excellents Moss 1 & 2 ou Thumper.

Malheureusement, cette liste de plus de 30 jeux vient d'être chamboulée avec le report d'un des jeux majeurs. Un titre qui aurait dû être disponible le 22 février 2023 et qui aurait dû exploiter une fonctionnalité interdite aux cardiaques. En effet, le studio Supermassive Games a été contraint de décaler la sortie de The Dark Pictures : Switchback VR.

The Dark Pictures : Switchback VR est le projet de réalité virtuelle le plus ambitieux de Supermassive Games à ce jour. Il embarque les joueurs à travers cinq mondes vastes qui sont subdivisés en divers parcours terrifiants de montagnes russes basés sur la franchise The Dark Pictures. Notre objectif a toujours été de sortir le jeu durant la fenêtre de lancement du nouveau casque PSVR 2. Mais il est également primordial pour nous que vous, les joueurs, viviez l'expérience la plus aboutie et la plus terrifiante possible lorsque vous monterez à bord pour votre premier tour dans The Dark Pictures Switchback VR. À cet égard, nous avons pris la difficile décision de décaler la sortie au 16 mars 2023. Merci pour votre enthousiasme et votre patience, ça fait toute la différence pour nous ! Nous avons hâte de vous en dévoiler davantage sur nos sinistres montagnes russes de l'enfer, et gardez un œil sur notre compte pour une nouvelle vidéo détaillée très prochainement. Via Twitter.

The Dark Pictures Switchback VR sera maintenant disponible le 16 mars 2023 en exclusivité sur PlayStation VR 2.