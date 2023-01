Lorsque le casque PSVR d'origine a été lancé en 2016, il n'était pas possible de l'utiliser sur PC, mais après le travail acharné de développeurs, il est devenu possible d'utiliser le casque de réalité virtuelle de Sony pour jouer à des jeux VR disponibles sur PC. Malheureusement, ca ne risque visiblement pas de se produire avec le PSVR 2 qui sortira bientôt. Explications.

Comme l'explique Road To VR , le développeur du pilote iVRy a commenté sur Reddit la possibilité que le PSVR 2 ne soit pas utilisable sur PC au lancement et même à l'avenir. Le développeur pense en effet que Sony chiffrera les signaux passant par USB pour empêcher le casque d'être utilisable sur PC. Visiblement le papa de PlayStation n'aime pas trop que l'on pusse utiliser son casque sur une autre plateforme que celle prévue à l'origine. L'homme précise que si le casque est un jour utilisable sur PC, ce sera dans un avenir lointain en raison de la quantité de travail qui sera nécessaire pour le faire fonctionner sur autre chose qu'une PlayStation 5.

Il est tout à fait possible que Sony ait crypté les signaux (qui fonctionnent tous sur USB) pour empêcher une utilisation non PS. Même s'ils ne l'ont pas fait, il faudrait beaucoup de rétro-ingénierie juste pour obtenir une image sur le casque. Ensuite, il y a le suivi, qui devrait être développé, car il n'y a pas de tracker SLAM prêt à l'emploi disponible pour Windows (en supposant bien sûr que le protocole de la caméra ait été rétro-conçu). Ensuite les contrôleurs etc. etc. Je dirais qu'il est très peu probable que le PSVR2 soit utilisable pour le PCVR dans les 5 ans suivant sa sortie. Ainsi, ce serait un presse-papier très coûteux, et au moment où il serait utilisable (si jamais), il serait complètement obsolète.