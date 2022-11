Le casque VR de Sony arrive bientôt et compte se faire rapidement une place auprès des joueurs. Du moins, ceux qui auront les reins solides, parce que la facture risque d’être salée, et encore plus si vous n’avez pas de PS5 sous la main.

On le sait désormais, le casque PSVR 2 arrivera chez nous dès le 22 février 2023. Le casque sera accompagné d’un peu plus d’une dizaine de gros titres à son lancement et d’autres sont d’ores et déjà en route. 2023 devrait donc commencer sur les chapeaux de roues pour Sony.

Seulement voilà, si vous êtes intéressé par ce prochain PSVR 2, vous devez savoir à quoi vous attendre et on ne saurait que trop vous conseiller de commencer à mettre un peu d’argent de côté.

Jouer au PSVR 2 peut coûter un mois de salaire

Vous le savez, le PSVR 2 doit obligatoirement être connecté à une PS5. Ce qui signifie donc qu’il faudra arriver à mettre la main sur la dite console pour pouvoir jouer et cette dernière, en plus de toujours être difficile à trouver, a récemment vu son prix augmenter.

Attendez vous donc à devoir débourser une sacré somme si vous voulez entièrement vous équiper pour le mois de février.

Cela inclus donc une console PS5 avec lecteur à 550€ (450€ la PS5 numérique) et le casque PSVR 2 à 600€, ou à 650€ en bundle avec un jeu, comme annoncé avec Horizon : Call of the Mountain.

Notez que le jeu sera vendu séparément à 70 € et que ce prix devrait être également suivi par les autres gros titres VR du genre. Évidemment, vous pouvez ajouter 80 € à la note si vous souhaitez acquérir un jeu PS5 dans la foulée. Un peu moins en optant pour un bundle encore une fois.

En résumé, dans le cas où vous n’auriez pas de PS5, il vous en coûtera entre 1100€ et plus de 1300€ pour vous équiper entièrement, et ainsi pouvoir profiter de votre PSVR 2 et de votre PS5 avec au moins un jeu. En tout cas sur le papier. Libre à vous maintenant de garder un œil sur le net pour repérer les bonnes affaires pour attraper une PS5 et sur le PlayStation Store pour mettre la main sur des jeux moins chers lors de promotions exceptionnelles, comme celles du Black Friday par exemple.