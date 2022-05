Ce n'est pas la "Pro" ou la PS6, mais un nouveau modèle de PS5 a été enregistré du côté du Japon. Une console slim ? Un design différent de l'original ? Rien de tout cela ? Les infos.

Une nouvelle PS5 arrive

Comme aperçu par un internaute et nos confrères de VGC, une nouvelle PS5 CFI-1200 a eu l'approbation du Ministère des Affaires intérieures et des Communications japonais. Un modèle qui aura peut-être un module sans-fil mis à jour et un processeur semi-customisé 6nm d'AMD.

Pour ne pas tourner autour du pot, ça ne devrait rien changer pour l'utilisateur final puisque ce n'est pas l'objectif de ce genre de versions. Cependant, pour Sony, peut-être que ça permettra d'améliorer la production PS5 dans le monde. Car malgré une année historique, la pénurie est tenace.

Il semble par conséquent s'agir du modèle évoqué par DigiTimes, qui pourrait débarquer cette année. Ce qui expliquerait cette découverte. Simple supposition pour l'heure. Pour un design "inédit", vous avez toujours les façades officielles PS5, toutes plus que colorées les unes que les autres.

37 millions de consoles en 2023 ?

Ce nouveau modèle aidera peut-être Sony Interactive Entertainment a atteindre ses objectifs de 37 millions de PS5 sur le marché d'ici mars 2023. Pour y arriver, le constructeur espère pouvoir écouler 18 millions de consoles aux consommateurs qui sont désespérément en quête d'une machine.