Si la PS5 reste encore l’un des produits les plus recherchés au monde et les plus difficiles à se procurer, Sony se tourne déjà vers le futur. La firme japonaise a vraisemblablement commandé la future puce qui l’alimentera à AMD. Et c’est le constructeur californien qui l'annonce.

Sony prépare déjà l'arrivée de la PS6

La PS6 est déjà dans les cartons de Sony. Alors que la PS5 est toujours difficile à trouver et que les stocks se font rares, le constructeur se penche déjà vers la suite. Et on ne parle pas d’une éventuelle PS5 Pro, mais bien d’une console nouvelle génération. AMD a en effet publié une offre d’emploi pour trouver un ingénieur de vérification SoC pour travailler sur la puce qui équipera la PS6.

Le descriptif mentionne bien que l’heureux élu fera partie de l’équipe qui a développé les SoC des consoles PlayStation et Xbox. Il devra collaborer à la création des puces de nouvelles générations. Sans détour, AMD annonce avoir commencé à travailler sur les puces Ryzen qui viendront alimenter les consoles next-gen, dont la PS6. Son développement ne semble néanmoins qu’à sa genèse et il faudra attendre plusieurs années avant que la remplaçante de la PS5 n’arrive.

Ce n’est cependant pas la première fois que l’arrivée de la PS6 est teasée. En octobre 2016, Sony a déposé des marques allant de la PlayStation 6 à la PS10 au Japon. Une manœuvre à laquelle la firme nippone est habituée puisqu’elle en avait fait de même avec la PS4 sept ans avant sa sortie. On devrait néanmoins voir la PS5 Pro débarquer entre temps, d’autant que le constructeur aurait déjà envoyé des kits de développement en mars.