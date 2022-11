Sony a toujours plein d'idées en tête pour ses produits et la PS5 pourrait accueillir à l'avenir une fonctionnalité très utile pour ceux qui aiment faire plusieurs choses à la fois.

Après le brevet pour aider les joueurs bloqués dans un jeu, Sony Interactive Entertainment réfléchit à la manière d'améliorer la dimension multimédia de la PS5.

Jouer à un jeu PS5 tout en regardant une vidéo YouTube

Vous connaissez la fonctionnalité Picture-in-Picture disponible (entre autres) sur votre box Internet ? Elle permet de regarder deux chaînes en même temps. La première est visible en plein écran avec le son quand la seconde est affichée dans une petite fenêtre sans le son. Pratique pour surveiller le début d'un programme sans quitter celui en cours par exemple. À l'avenir, la PS5 pourrait être compatible avec ce procédé.

Sans mentionner le terme Picture-in-Picture, le nouveau brevet déposé par Sony est plutôt parlant. Sur l'image ci-dessous, on voit plusieurs fenêtres superposées. Celle de l'interface principale, celle du jeu, un menu dynamique et un autre statique avec des icônes. Dans la zone « Menu dynamique », on devrait pouvoir lancer Twitch ou YouTube, tout en allant farmer une zone d'un jeu afin de faire tomber le trophée Platine.

Alors le Picture-in-Picture disponible dans un avenir proche sur PS5 ? Pas nécessairement. On rappelle que les brevets sont avant tout là pour protéger des concepts. Ce n'est en tout cas le signe de l'arrivée certaine d'une future fonctionnalité. Dernièrement, deux fonctionnalités pratiques ont été ajoutées sur PlayStation 5 et le chat Discord le sera dans les prochains mois.