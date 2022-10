Cela ne vous a pas échappé mais actuellement le gouvernement français tente de faire des économies d'énergie partout où il le peut, même quand c'est très symbolique. Ainsi depuis peu, la rumeur court que les opérateurs pourront couper votre box quand ils veulent. Est ce vraiment le cas ? En un mot : non.

Non votre Internet ne sera pas coupé la nuit

Jean-Noël Barrot au micro d'Europe 1 @Europe 1

Le ministre chargé de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot a déclaré sur Europe 1 vouloir remédier aux box Internet qui ne se mettent pas en veille automatiquement. Pour cette raison, les opérateurs vont généraliser les systèmes de veille pour les box. Mais cela ne veut absolument pas dire que votre Internet sera coupé à la volée par l'opérateur sur simple demande. Il s'agit en fait simplement de mettre en veille votre appareil lors de sa non utilisation. Et non pas couper totalement votre box.

D'ailleurs le ministre lui même précise suite aux peurs légitimes :

Il ne s'agit pas de couper Internet la nuit. Nous incitons à généraliser, pour les opérateurs ou fabricants d'équipement, le paramètre de mise en veille prolongée des box Il s'agit d'avoir une mise en veille, générée par défaut, soit à l'issue d'un certain temps d'inactivité, soit lorsque la box ne détecte plus aucun appareil branché en WiFi

Deux solutions sont possibles, soit via une mise à jour logicielle, pour les box les plus récentes ou selon les spécificités de chacune. Ou via une mise à jour matérielle, dans ce cas cela n'interviendrait que lorsque l'abonné serait amené à changer de box pour X raisons (mise à jour volontaire, changement de forfait, ouverture d'un nouveau compte, etc).