L’intégration entre Discord et la PS5 va bientôt aller plus loin. Comme sa rivale, la console de Sony pourra prochainement faire le pont entre les joueurs PC et PlayStation. Voici à quoi ça ressemblera dans un premier temps.

Le mariage entre Discord et PlayStation bientôt concrétisé ? Alors que le chat vocal est disponible sur les consoles Xbox, il se fait encore attendre sur PS5. Ça s’active néanmoins en interne et nous avons un premier aperçu de la forme que cela prendra. Sans surprise, ça se rapprochera de ce qui se fait déjà ailleurs.

Les appels entre PS5 et Discord, c'est pour bientôt

Sony s’est fait griller la priorité, mais le chat vocal de Discord est en chemin sur PS5. Alors que Microsoft est passé à la vitesse supérieure avec une intégration plus formelle, les joueurs PlayStation peuvent se consoler en liant leurs comptes PSN à l’application pour afficher ce à quoi ils jouent. Pour l'instant du moins, car la donne changera prochainement. Comme le montrent des images de l’application, il sera prochainement possible de réaliser des appels Discord vers la PS5 depuis son ordinateur ou son smartphone. La PS4 ne bénéficiera pas de cette intégration cependant.

Concrètement, il sera possible de rejoindre un chat vocal Discord depuis sa PS5 via un bouton « Join Voice on PlayStation », comme c’est actuellement le cas sur les consoles Xbox. L’intégration devrait dans un premier temps se faire uniquement sur téléphone, où il faudra rejoindre un appel ou un canal vocal pour ensuite le transférer vers sa console. A postériori, il sera sans doute possible de rejoindre directement un serveur et un canal vocal depuis l’interface de sa PS5 directement, avec toutes les fonctionnalités de Discord intégrées. Toujours pas de date de déploiement officielle, mais selon Tom Hendersonla fonctionnalité tant attendue par les amateurs de cross-play devrait arriver d’ici mars 2023.