Vous allez pouvoir occuper votre week-end, et les prochains mois, avec ce cadeau PS5 et PS4 en partenariat avec un géant du divertissement. Et ça concerne tous les utilisateurs.

Le dernier cadeau offert sur PS5 & PS4, qui était un pack d'avatars Astro Bot, est maintenant indisponible. Ça reviendra peut-être pour la sortie du nouveau jeu, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune annonce dans ce sens. Mais il y a un lot de consolation. Après quelques mois d'absence, une offre intéressante fait son retour sur les deux consoles du constructeur. On vous dit tout sur la manière d'en profiter et les restrictions qui s'appliquent.

Un cadeau PS5 et PS4 encore de retour jusqu'en septembre 2024

Les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra de juillet 2024 sur PS5 & PS4 ont révélés, et il y a du lourd ! Mais pour pouvoir les télécharger et y jouer, il faut être abonné au service de Sony, ce qui vous coûtera 125,99€ pour 1 an. Depuis quelques heures, la firme japonaise s'est associé à nouveau avec Apple TV+ pour offrir trois mois gratuits à presque tout le monde. Si vous avez déjà un abonnement, il est sans surprise impossible de cumuler. Avant de savoir si vous loupez quelque chose, c'est quoi Apple TV+ ? C'est le service SVOD de la firme de Cupertino qui fait concurrence à Netflix, Prime Video et Disney+.

La principale différence entre ces trois plateformes de streaming vidéo, qui sont leaders sur le marché, et Apple TV+, c'est l'approche du contenu. Chez la société à la pomme, c'est le contenu exclusif qui prime plus que tout, que ce soit pour les films ou les séries. Pour être clair, à l'inverse de Netflix, Prime Video ou Disney+, il n'y a pas de programmes cultes ou autres. Ce sont vraiment des productions Apple TV+, mais il y a déjà de quoi faire avec des shows télévisés très souvent acclamés par la critique.

Crédits : Apple.

Les trois mois gratuits Apple TV+ sont disponible dès maintenant sur PS5 & PS4. L'offre ne prend fin que le 22 septembre 2024 et concerne les nouveaux abonnés comme les anciens. « Disponible dans l'application Apple TV sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4 avec un compte pour PlayStation Network. Offre valable uniquement pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés éligibles Apple TV+ dans votre région. Limité à une offre par appareil PlayStation, compte pour PlayStation Network et identifiant Apple. Le plan se renouvelle automatiquement au prix mensuel en vigueur dans votre région jusqu'à sa résiliation » précise le site du constructeur.

Une mise en garde cependant : attention au renouvellement automatique de l'abonnement Apple TV+ sur PS5 & PS4. Vous pouvez évidemment résilier à tout moment, mais ce serait bête de payer si vous ne voulez pas prolonger au-delà des trois mois.

Comment profiter de l'offre Apple TV+ 3 mois gratuits sur PlayStation 5

Aller sur l'application Apple TV+ dans « Contenu multimédia » de votre PS5

Téléchargez et ouvrez l'application Apple TV+, puis suivez les instructions à l'écran

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Si vous n'en avez pas, il suffit d'en créer un

Il n'y a plus qu'à profiter de cette période d'essai de 3 mois à Apple TV+

Comment profiter de l'offre Apple TV+ 3 mois gratuits sur PlayStation 4

Se rendre sur l'application Apple TV+ dans la section « TV et vidéo » de votre PS4

Téléchargez et lancez l'application Apple TV+, ensuite suivez les instructions à l'écran

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. En créer un le cas échéant

Il n'y a plus qu'à profiter de cette période d'essai de 3 mois à Apple TV+