La dernière console de Sony fait beaucoup parler. Il y a ceux qui n’en veulent pas et la critique, ceux qui l'adorent déjà et ceux qui sont plutôt mitigés. Dans nos colonnes, nous étions justement plutôt mitigés concernant la PS5 Pro. Si la console a bien de gros arguments en sa faveur, elle repose sur de jeunes technologies qui ont besoin de mûrir et son prix n’a rien d’attractif. Néanmoins, la PS5 Pro est capable de faire de très belles choses. On l’a vu sur plusieurs jeux comme FF7 Rebirth ou encore les Horizon. Mais elle peut aussi faire encore plus fort : de la 8K.

Alors que beaucoup de PC toussent encore pour faire de la 4K à prix raisonnable et que nos consoles de salon, la PS5 Pro comprise, peinent à rendre cette résolution banale pour tous, voilà que la dernière console de Sony part chercher une qualité hautement supérieure.

La 8K disponible sur la dernière console de Sony

La 8K c’est la promesse d’une très, très haute finesse visuelle, au détriment d’un très grand nombre de choses en théorie, à commencer par le framerate, sans compter qu’il faut un écran compatible et que ces derniers ne sont pas encore bien ancrés dans notre quotidien.

Malgré tout, plusieurs jeux sont déjà compatibles et peuvent tourner en 8K sur PS5 Pro. Le dernier en date à avoir surpris son petit monde n’est autre que The Callisto Protocol. Si le jeu a pas mal de soucis, on ne peut pas lui retirer d’être visuellement très réussi. Il est techniquement très joli et artistiquement pas mal du tout (il faut aimer la science-fiction et les trucs cradingues par contre). Avec son patch PS5 Pro, le jeu rejoint la courte liste des titres jouables en 8K et se permet même d'ajouter du ray tracing, le tout à 30 fps par contre. Il ne faut pas trop rêver.

D'autres jeux comme Gran Turismo 7, véritable vitrine graphique ou encore F1 2024, sont également capable d'afficher de la 8K. On vous pose d’ailleurs ici la liste complète à ce jour.

Tous les jeux compatibles 8K sur PS5 Pro

A noter que les modes 8K ne sont évidement disponibles que si vous possédez une PS5 Pro et également un écran (télé ou moniteur PC) compatible avec cette résolution. Dans le cas contraire, vous ne pourrez profiter que des modes graphiques traditionnels. Voici tous les jeux actuellement jouables en 8K sur PS5 Pro:

F1 24 - à 60 fps, ray tracing possible séparément

- à 60 fps, ray tracing possible séparément Gran Turismo 7 - 60 fps, ray tracing possible séparément

- 60 fps, ray tracing possible séparément No Man’s Sky - à 30 fps uniquement

- à 30 fps uniquement [REDACTED] - à 60 fps

- à 60 fps The Callisto Protocol - à 30 fps avec du ray tracing

Source : PlayStation