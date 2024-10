C'est ce que l'équipe avance dans son dernier podcast hebdomadaire, alors que le lancement de la PS5 Pro prévu début novembre approche. Digital Foundry s'était jusqu'à présent montré plutôt dithyrambique à l'égard de la nouvelle console de Sony. Le groupe persiste et signe, arguant qu'il s'agirait de « la meilleure console » à ce jour, et même une bonne option contre le PC dans certaines situations.

La PS5 Pro reçoit la pleine approbation de Digital Foundry

Au-delà d'un meilleur GPU, c'est encore une fois le PSSR, la technologie d'upscaling exclusive à la PS5 Pro (et une première sur consoles) qui impressionne le plus Digital Foundry. Grâce à cet équivalent du DLSS de NVIDIA sur PC, l'équipe estime qu'elle se place de facto comme « la meilleure console » de sa génération. Pour rappel, le PSSR utilise le machine-learning pour rendre un jeu dans une résolution supérieure que celle utilisée, pour de meilleures performances globales.

Intelligence artificielle oblige, cette technologie propre à la PS5 Pro ne devrait cesser d'évoluer et de s'améliorer au fil du temps. Chose que du hardware pur comme un GPU ou un CPU ne sont naturellement pas capables de faire, nécessitant d'être changés par des pièces plus récentes. Une tâche nettement plus difficile sur consoles que sur PC, en somme.

Digitial Foundry va même jusqu'à arguer que la PS5 Pro pourrait d'ailleurs mieux s'en sortir que le PC sur les jeux multi-plateformes. On remarque en effet depuis quelques années que ces titres sont souvent assez mal optimisés dans leur version PC, affichant souvent des problèmes de performance, même sur des configurations musclées. Les experts analystes avancent que, dans un tel scénario, la PS5 Pro serait une « option écrasant le PC ».

Même constat pour les exclusivités consoles Sony portées plus tard sur PC, comme récemment Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok. Pour rappel, ce dernier nécessite d'être connecté à un compte PlayStation Network pour fonctionner. Or, il a été rapporté par plusieurs joueurs et joueuses PC que cela provoquerait de gros soucis de performance. Chose qui, selon Digital Foundry, ne devrait pas arriver sur PS5 Pro. Il faudra cependant voir la console en action pour confirmer ou infirmer les prédictions de ces experts de la tech.

Source : Digital Foundry sur YouTube