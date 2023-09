L’époque où la PS5 se revendait à prix d’or sur Ebay est bien révolue. La pénurie appartient désormais au passé et les stocks se sont stabilisés. Sony semble même préparer le terrain pour sa fameuse console Slim, qui proposerait un design similaire à la version digitale actuelle, mais avec un lecteur de disque amovible en plus. L’éditeur japonais est en tout cas allé jusqu’à brader la PS5 à deux reprises en Europe pour que les stocks s’écoulent. Cela ne l'empêche pas de capitaliser sur les prochaines grosses sorties en proposant régulièrement des packs. Justement, le prochain vient de fuiter sur la Toile et il risque de se vendre comme des petits pains.

Un nouveau pack pour la PS5

Un nouveau pack PS5 a leaké. C’est encore une fois le dataminer Bilbil-Kun qui a vendu la mèche. A partir du 29 septembre prochain, la console nouvelle génération sera commercialisée avec un jeu particulièrement attendu : EA Sports FC 24. Le grand remplaçant de FIFA profitera donc d’un pack décliné en deux versions, l’une avec la PlayStation 5 disposant d’un lecteur de disque, l’autre sans. En plus du jeu en version dématérialisée et de la console, ces nouveaux packs seront livrés avec des codes de téléchargement comportant de jolis bonus pour EA Sports FC 24 qui devraient particulièrement plaire aux joueurs réguliers, à savoir :

Un pack de joueurs Or rares incluant 12 joueurs, tous en Or, tous rares

Trois joueurs icônes en prêt pour 5 matchs Ultimate Team

Ces deux nouveaux packs PS5 seront commercialisés en France pour 619,99 euros pour la console standard et 519,99 euros pour le bundle avec la PlayStation 5 Digitale. Vue la popularité du jeu, les fans risquent de se tuer dessus. Ces packs devraient être prochainement officialisés puis disponibles en précommande dans la foulée. Comme pour celui de Call of Duty, ceux d’EA Sports FC 24 devraient d’abord être disponibles sur le PlayStation Direct, avant d’arriver chez les revendeurs habituels. Aucune image officielle n'a cependant fuité, donc impossible de savoir si Haaland sera encore une fois la vedette de ce pack PS5.