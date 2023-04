PlayStation et Sony viennent de révéler un nouveau pack contenant la PlayStation 5 et sa prochaine grosse exclusivité. Il y a également de jolis accessoires pour les fans de Final Fantasy 16, mais il y a un hic… pour le moment.

La pénurie de la PS5 semble un lointain passé. La console nouvelle génération signée Sony est désormais trouvable un peu partout et se paie même le luxe de pointer son nez en magasin. Les scalpers l’ont dans l’os et les joueurs peuvent enfin se procurer leur précieux plus facilement. Si les rumeurs autour de nouveaux modèles ont la peau dure, dont l’un avec un disque détachable qui arriverait en septembre, Sony vient d’annoncer un nouveau pack PS5 qui pourrait bien faire fureur.

Un pack PS5 Final Fantasy 16

La sortie de Final Fantasy 16 approche à grands pas. Le seizième volet de la série a fait parler de lui à plusieurs reprises grâce aux différents événements estampillés PlayStation et pour cause. Le premier véritable action-RPG de la licence sera la grosse exclusivité PS5 de la première moitié de 2023. Square Enix et Sony voient alors les choses en grand pour le jeu et pour marquer le coup un nouveau pack PS5 contenant FF16 sera commercialisé prochainement. Un bundle qui n'a pour le moment été annoncé qu'au Japon, aux États-Unis et au Canada.

Le pack sera décliné en deux versions, toutes deux disponibles dès le 22 juin pour la sortie du jeu. L'une avec la PS5 digitale, l'autre avec celle capable de lire ces bons vieux disques, tous deux au prix avoisinant ceux de God of War Ragnarok par exemple, facturé 619,99€. Les précommandes seront ouvertes dès la 4 mai 2023 sur le site PlayStation Direct. Cependant, rien n'a été confirmé pour l'Europe au moment où nous écrivons ces lignes, mais ça ne pourrait être qu'une question de temps avant que ce ne soit le cas. Ce serait pour le moins surprenant que nos contrées soient exclues.

Une DualSense et une façade FF16

Ce qui est officiel en revanche, c'est que le Japon va jalousement garder deux accessoires qui feront de l'œil aux fans de la licence possédant déjà une PS5. Les joueurs japonais pourront en effet mettre la main sur une DualSense collector et une façade à l'effigie de Final Fantasy 16.

La première est annoncée au prix de 8,980 yens (environ 61€), la seconde coûtera 7,980 yen (environ 54€). Un ensemble du plus bel effet, parfait pour les collectionneurs. Il faudra malheureusement impérativement passer par la case import pour mettre la main dessus. En espérant que Sony se décide à également les commercialiser ailleurs en amont de la sortie de Final Fantasy 16 le 22 juin prochain.