La PS5 est déjà dans la quatrième année de son cycle de vie, et la console n'est plus la même qu'à son lancement. Comme n'importe quel constructeur, Sony essaye de corriger les défauts de jeunesse, et d'apporter des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. La mise à jour de juin 2024 a enfin permis l'intégration de Discord. Oubliez le rafistolage, cette fois, il est possible de rejoindre une discussion depuis la machine. Mais une autre application est aussi disponible désormais.

Encore une nouveauté pour la PS5 après l'arrivée de Discord

Discord sur PS5, c'est fait ! Dans un souci d'améliorer constamment son offre, la console a ouvert ses portes à une nouvelle application de divertissement. Vous avez envie de revoir des sagas cultes comme Scream, Mission Impossible, des classiques tels que Grease, Footloose, la trilogie Le Flic de Beverly Hills, Les Incorruptibles ou des séries à l'image de South Park, Californication, Halo, Beavis and Butt-Headn, NCIS : Los Angeles et bien plus encore ? La plateforme de streaming vidéo Paramount+ est enfin arrivée sur PS5 !

Le service de SVOD rattrape son retard puisque Netflix, Disney+, Prime Video , Apple TV+ ou Canal+ ont déjà leur propre application via le PS Store. Pour le lancement de Paramount+ sur PS5, les nouveaux abonnés bénéficient de 7 jours gratuits à la version Standard ou Premium. Un chouette cadeau pour tester la plateforme sans y souscrire dans l'immédiat.

Chez Paramount, nous croyons depuis longtemps à la force des partenariats pour élargir notre présence et accélérer le développement nos marques, tout en créant de la valeur à partager avec des acteurs mondiaux et locaux. Ce nouveau lancement de Paramount+ est un autre témoignage de notre engagement à faire en sorte que nos contenus, nos personnages et nos franchises les plus populaires soient accessibles au public le plus large. Antonella Dominici, senior vice president streaming Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, via communiqué de presse.

Crédits : Paramount Plus.

7 jours gratuits à Paramount+ sur PlayStation 5

Sur PS5 et sur les autres plateformes, Paramount+ offre deux formules. L'abonnement Standard à 7,99€ et le Premium à 10,99€ qui dispose également de 7 jours gratuits pour les nouveaux abonnés. Voici les avantages de ces deux offres :

Paramount+ Standard à 7,99€ par mois : 1080p | 2 écrans en simultané | compatible TV, console, PC et appareils mobiles | téléchargement et lecture hors ligne de films et séries

: 1080p | 2 écrans en simultané | compatible TV, console, PC et appareils mobiles | téléchargement et lecture hors ligne de films et séries Paramount+ Premium à 10,99 par mois : 4K UHD, HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos | 4 écrans en simultané | compatible TV, console, PC et appareils mobiles | téléchargement et lecture hors ligne de films et séries

Attention cependant, que ce soit sur PS5 ou sur tout autre appareil, la souscription aux 7 jours gratuits est renouvelée automatiquement. Ce qui veut dire qu'après cette période, vous serez facturés. Pensez donc à vous désabonner ou à désactiver le renouvellement automatique.