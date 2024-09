On se rappellera de cette semaine comme celle de la grande annonce de la PS5 Pro. Malheureusement, si les images montrées ont de quoi donner envie, le prix affiché a vite fait de refroidir les curieux. Alors, tentons de ranimer le sourire de la communauté PlayStation avec une bonne nouvelle : un nouveau jeu gratuit vient de faire son apparition sur le PlayStation Store. Ça promet d'être absolument explosif.

Vous allez vous éclater avec ce jeu gratuit sur PS5

Vous trouvez que le jeu vidéo se prend trop au sérieux ? Vous êtes lassé des scénarios auteurisants qui vous plongent davantage dans la dépression qu'autre chose ? Vous, ce que vous voulez, c'est cogner sans réfléchir pour un max de fun ? Dans ce cas, Undefeated devrait grandement vous plaire !

Création originale éditée par Chorus Worldwide Games, ce jeu indé solo est initialement sorti en 2019 sur PC. Encore disponible sur Steam, il débarque aujourd'hui sur PS5 et compte bien frapper un grand coup. Le titre est entièrement gratuit, et on parie qu'il va attirer de nombreux curieux.

Dans Undefeated, vous incarnez un super-héros. Mais, pas besoin de costume pour sauver le monde. Habillé tout en noir, votre personnage à pourtant autant de classe que Superman. Il vole aussi vite (et sans cape), cogne aussi fort et résiste même aux balles ! Les affrontements ont même un style à la Dragon Ball Z qui devraient plaire à beaucoup de gens.

Lancez dès maintenant Undefeated sur votre PS5 (et peut-être bientôt votre PS5 Pro) pour sauver la ville des dangers qui la menacent. Volez au secours des habitants et venez à bout du danger à l'aide de vos muscles et de vos pouvoirs. De nombreux défis vous attendent ainsi que des combats de boss. En plus, le titre prend en charge les fonctionnalités de la manette DualSense. Si l'expérience vous plaît, il semble qu'un second opus intitulé Undefeated Genesis soit même prévu pour 2026.