Une fois de plus, la PS5 s'offre une belle mise à jour avec quelques nouveautés bienvenues. On vous conseille de télécharger tout ça au plus vite pour en profiter.

Sony Interactive Entertainment a déployé la mise à jour système 24.07-10.20.00 pour la PS5 a quelques jours seulement de l'arrivée de sa PS5 Pro. Comme à l’accoutumée, cette mise à jour apporte des améliorations de stabilité, mais elle inclut également des changements notables concernant les fonctionnalités liées aux Activités, en particulier la gestion des spoilers potentiels. Que sait t-on ?

Les nouveautés de la mise à jour de la PS5

L'une des principales nouveautés de cette mise à jour PS5 concerne les Activités dans les jeux. Désormais, celles-ci s’affichent sous trois statuts distincts : « En cours », « Non commencées » ou « Terminées », en fonction de votre progression. A noter que les spoilers et autres éléments susceptibles de dévoiler des informations importantes resteront cachés. Outre ces ajustements autour des Activités, la mise à jour 24.07-10.20.00 améliore également les performances générales du système et la stabilité, garantissant une meilleure expérience utilisateur. Quelques modifications ont aussi été apportées à certains écrans pour améliorer la lisibilité et l’ergonomie. Rendant la navigation encore plus intuitive pour les joueurs.

Notes de patch 24.07-10.20.00 sur PlayStation 5

Avec cette nouvelle mise à jour, Sony continue de peaufiner l’expérience sur PS5. Les joueurs peuvent profiter d’une meilleure stabilité tout en étant protégés des spoilers indésirables dans les jeux. Bref, que du positif. Comme l'explique Sony, la mise à jour pèse environ 1,3 Go. Il est à noter que la taille de fichiers pour cette mise à jour peut varier et être inférieure lorsqu’elle est effectuée directement depuis la console.

Ajout de nouveaux statut pour les Activités : les activités s'affichent désormais comme « En cours » , « Non commencées » ou « Terminées » , suivant où vous en êtes. Les spoilers potentiels seront toujours cachés.

Amélioration des performances et de la stabilité du logiciel système.

Les messages et la lisibilité (convivialité) sur certains écrans ont été améliorés.

Source : PlayStation