Les exclusivités PS5 rencontrent un franc succès et suscitent beaucoup d'attentes. Il suffit de constater l'impatience entourant la sortie d'un certain Marvel's Spider-Man 2 pour s'en persuader. En explorant l'histoire des jeux First Party de la firme nippone, un point commun ressort clairement : une importance et une qualité de narration. C'est un principe pour PlayStation.

Le DPG de PlayStation s'exprime sur les futurs jeux PS5

Ces derniers temps, il est indéniable que Sony a intensifié, de manière agressive, ses efforts dans le secteur des jeux services, avec des projets tels que Concord et Fairgame$, la nouvelle création de Jade Raymond. Devant ces annonces, certains fans redoutent une diminution des traditionnelles expériences narratives, à l'image de God of War, The Last of Us ou encore Uncharted. Toutefois, dans de récents documents, le PDG de Sony Interactive Entertainment se veut rassurant.

En effet, ses déclarations proviennent d'une session de questions-réponses avec des analystes en 2022, divulguée à la suite de fuites de documents judiciaires de Microsoft. On l'a interrogé pour savoir si les projets de Sony de doubler ses revenus provenant des jeux First-party reposaient entièrement sur les 10 titres initialement prévus avant avril 2026, un chiffre qui est depuis monté à 12. Jim Ryan a précisé que Sony ne s'attendait pas à ce que tous ces jeux connaissent un immense succès. Il a souligné que le critère de succès varierait d'un cas à l'autre et a affirmé que la société continuerait à publier des jeux riches en narration, qui demeureront un « pilier » des initiatives de PlayStation.

Il serait naïf de notre part de supposer que tous ces jeux seront d'énormes succès. Ces jeux solo, magnifiques graphiquement et riches en narration, continueront de constituer la base de notre activité d'édition en First-Party.

Le jeu First-Party doté d'une riche narration a encore un bel avenir devant lui.

PlayStation veut s'assurer que le message soit bien passé

Bien entendu, ce n'est pas la première fois que les dirigeants de PlayStation tiennent de tels propos. Hermen Hulst, responsable des studios PlayStation, avait déjà déclaré que Sony continuerait à produire des jeux solo narratifs. Mais c'est toujours rassurant d'entendre le PDG lui-même réitérer cette intention. On peut donc s'attendre à voir des jeux First-Party s'inscrivant dans la continuité des grands succès de ces dernières années. Il est tout à fait envisageable d'imaginer un The Last of Us 3 pour faire l'unanimité et continuer à dominer les ventes.

Il semble manifeste que Sony tient à rassurer tout un chacun concernant les futurs jeux PS5, tant en interne qu'auprès du public. Cela est compréhensible, car en considérant les succès de son catalogue, on comprend que véhiculer un message erroné (une concentration exclusive sur les jeux en tant que service) ne serait pas la meilleure idée en soi. On sait à quel point un bad buzz peut être dramatique dans l'industrie en termes d'image. Tout est donc savamment calculé.

Dans la même déclaration, Jim Ryan évoque également le PC, expliquant que les jeux y seront disponibles, ce qui permettra d'en augmenter la rentabilité. C'est donc un bel espoir de voir un jour arriver Marvel's Spider-Man 2 sur cette plateforme. Mais à quelle date ?