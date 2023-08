Ce jour à la lecture de cette news (9 août 2023) vous pouvez découvrir dans les salles obscures le dernier film de Neill Blomkamp sur l'une des plus grosses licences de Sony. Si cela éveille votre curiosité de cinéphile, sachez que vous pouvez profiter de notre critique sur Gran Turismo sur le site. Visiblement, le long-métrage possède de beaux moments mais reste loin d'être inoubliable, faute à certaines séquences qui ne procurent pas le grand frisson tant attendu. En fait, si le film cause un frisson, ça serait plutôt de honte à en juger par certains avis sur un sujet très polémique. On vous explique tout en détail.

Gran Turismo fait face à une grosse polémique

Le film Gran Turismo repose intégralement sur la carrière de Jann Mardenborough, qui, pour mémoire, était un gamer issu de la classe ouvrière qui finit par se hisser sur les podiums de courses automobiles. Dans la réalité, à l'âge de 19 ans, Jann fait des études pour devenir architecte d'intérieur, mais il prend connaissance de la GT Academy, challenge organisé par Nissan sur le jeu Gran Turismo 5. Il fait partie des vainqueurs et est embauché par le constructeur japonais pour son programme en GT. Si l'histoire est belle, elle est toutefois marquée d'un fait tragique. En effet, pendant la course VLN Endurance Championship à Nürburgring en Allemagne le 28 mars 2015, la voiture de Jann Mardenborough, une Nissan GT-R, a percuté le public à la suite d'un incident survenu sur le circuit. Le drame a causé la mort d'un spectateur et en a blessé plusieurs autres.

Une épineuse question

Cet accident a mis en lumière les questions de sécurité dans le sport automobile et a forcément eu un impact psychologique sur le pilote. Sauf que dans le film Gran Turismo, l'événement se produit la nuit précédant la course de Mardenborough aux 24 heures du Mans, où il s'est classé troisième, utilisant sa culpabilité comme motivation pour l'exploit... C'est le travestissement d'un fait concret que les critiques soulignent, surtout quand l'objectif est d'en faire une motivation supplémentaire pour gagner une course. Cette gestion d'un drame questionne, car elle pourrait clairement heurter la sensibilité de la famille du défunt. À ce propos, une partie de la critique que l'on trouve dans les médias comme la journaliste Charlotte O'Sullivan ne mâche pas ses mots au sein du Evening Standard :

En réalité, la préparation du triomphe de Mardenborough au Mans s'est déroulée sans heurts, et l'horrible accident est survenu deux ans plus tard. Suggérer que l'incident a contribué à propulser Jann vers la victoire n'est pas seulement faux, c'est répréhensible. La famille de ce spectateur a vu son pire cauchemar transformé en un festin ambulant. Honte à vous, Sony.

Dans une moindre mesure, cette polémique n'est pas sans rappeler celle de la série Netflix sur Jeffrey Dahmer qui utilise aussi des drames pour servir le récit sans (visiblement) avoir consulté la famille. Retranscrire sur grand écran un événement tragique n'est pas un problème, mais cela en devient un quand l'ensemble est maquillé/travesti dans le but de servir une idée répréhensible. Dans le cas présent, se servir de la mort d'un spectateur pour en faire une motivation sportive est tout de même un choix assez douteux.

