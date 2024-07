Cette année, Sony a sorti plusieurs exclusivités PlayStation et d’autres arriveront un peu plus tard dans l’année. De gros jeux qui ont reçu majoritairement pas mal d'éloges et qui, en plus, se laissent approcher pour certains. Quoi de mieux pour se faire une idée que d’essayer le jeu directement. Un nouveau jeu PS5 rejoint le banc des démos et autres versions d’essai, et vous pouvez désormais le tester gratuitement.

Une exclusivité PS5 a tester gratuitement dès maintenant

Après Stellar Blade et sa version d'essai, c'est au tour d’une autre grosse exclusivité PS5 d’emboîter le pas. Rise of the Ronin est en effet jouable gratuitement sur PS5 sans condition. Pas besoin d’abonnement au PS Plus Premium comme dans le cas des essais gratuits, ici, le jeu est accessible à tous directement depuis le PlayStation Store. Cerise sur le gâteau, tout ce qui sera débloqué dans la démo sera transférable dans le jeu définitif si jamais vous décidez de passer à la caisse.

À première vue, la démo de Rise of the Ronin couvrirait une partie du début du jeu et se terminerait sur l’un des premiers choix importants du jeu. Nous n’en dirons évidemment rien ici pour ne pas gâcher la surprise, mais si vous avez déjà jeté un œil à notre test, vous savez d’ores et déjà que le jeu nous demande souvent de prendre des décisions qui ont toujours des répercussions, allant jusqu’à changer le cours de l’histoire, rien que ça.

D’ailleurs, le studio a publié une vidéo pour annoncer la publication de la démo mais aussi et surtout illustrer les choix importants des joueurs. Évidemment, si vous ne voulez pas vous spoiler, évitez d’y jeter un œil.

Rise of the Ronin n’est pas un jeu PS5 exempt de défauts, mais il n’en reste pas moins un action RPG solide et parfois exigeant. S’appuyant sur un système de combat ultra dynamique et grisant, le jeu pêche surtout sur sa technique, en retrait, et le manque de prises de risque. Malgré ça, l’aventure est plutôt sympa mine de rien. De toute façon, désormais, vous pouvez vous faire une idée vous-même sans rien avancer.

Rise of the Ronin est déjà disponible sur PS5. Vous trouverez la démo de ce dernier directement sur le PS Store.

Source : PlayStation