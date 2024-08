Annoncé en grandes pompes lors du PlayStation Showcase de mai 2023, il s'agissait d'un moyen pour Square Enix de poser un pied dans l'arène des jeux de tir multi à la troisième personne, avec une certaine inspiration prise du côté de Splatoon. Huit mois après sa sortie, et malgré un accès « gratuit » via le PS Plus Essential dès sa sortie en février, le jeu-service semble avoir fait plouf, et tente donc de se rattraper avec l'annonce d'un passage totalement free-to-play.

Une exclusivité PS5 qui fait plouf et se transforme en jeu gratuit

Vous l'aurez peut-être compris, nous parlons de Foamstars, un jeu multi bon enfant où il n'est pas question de cribler ses opposants de balles, mais les recouvrir ainsi que le terrain de jeu de mousse. Square Enix et Sony semblaient enthousiastes à l'idée de proposer ce titre comme un jeu-service porte-étendard pour la PS5 et le PS Plus Essential. Sept mois après sa sortie, la mousse est bien retombée, et les deux entités japonaises tentent une nouvelle approche pour relancer l'intérêt à son sujet : une transition en un jeu totalement gratuit, à partir du 4 octobre.

Qui plus est, à partir de cette date, Foamstars ne nécessitera plus un abonnement au PS Plus pour y jouer sur PS4 et PS5. Square Enix n'a toutefois pas oublié celles et ceux ayant fait l'acquisition du jeu dans son format actuel. Une fois le passage en jeu gratuit acté, ils recevront gratuitement un « Cadeau Héritage ». Celui-ci comprend les objets exclusifs suivants :

12 variantes de couleurs exclusives pour des skins de bestioles à bulles

1 design exclusive pour la planche de glisse

1 titre « Héritage »

Est-ce qu'une telle initiative fera remonter la mousse autour de Foamstars pour les joueuses et joueurs PS4 et PS5 ? Rien n'est moins sûr, mais ce dénouement est probablement préférable à une pure et simple annulation. Espérons donc que son passage en jeu gratuit permettre de redorer son blason, pour le bien des équipes derrière le jeu.

Source : Foamstars sur X.com