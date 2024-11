Il n’y a pas que les joueurs PC sur l’Epic Games Store et Steam, ou les joueurs Xbox avec le Xbox Game Pass, qui peuvent profiter de jeux gratuits. Bien loin de là. Ce week-end, les joueurs PS5 vont également pouvoir s’essayer à un excellent jeu. Une occasion idéale pour tester leurs talents de pilote. On vous explique tout.

Un week-end gratuit pour découvrir la F1 sur PS5

Bonne nouvelle pour les fans de vitesse : F1 24 est gratuit sur PS5 du 21 au 25 novembre 2024. Pendant ce week-end spécial, EA SPORTS vous invite à vivre toute l’intensité des dernières courses de la saison 2024. Une occasion parfaite pour découvrir le jeu complet et ressentir l’adrénaline de la Formule 1.

Que vous soyez novice ou passionné de Formule 1, F1 24 semble offrir une expérience immersive sur PS5. Prenez le volant des voitures des 20 pilotes officiels et lancez-vous sur les circuits mythiques du championnat. Bref, de quoi se prendre pour un vrai pilote. Le danger du circuit en moins, évidemment.

Une livrée spéciale inspirée de Max Verstappen

Pour marquer cet événement, EA SPORTS met à disposition une livrée exclusive inspirée de Max Verstappen, triple champion du monde. Ce design unique, réalisé par l’artiste Lefty Out There, célèbre les victoires et le style emblématique du pilote Red Bull Racing. Cette livrée est disponible gratuitement via le courrier du jeu, mais attention, elle ne pourra être récupérée que jusqu’au 6 janvier 2025.

En plus de l’accès gratuit, les participants bénéficient d’avantages supplémentaires :

Double Podium Pass XP : accélére le déblocage des récompenses.

: accélére le déblocage des récompenses. Progression conservée : si vous achetez le jeu après l’essai, vous conservez votre progression.

: si vous achetez le jeu après l’essai, vous conservez votre progression. Remise de 60 % : profitez d’une réduction sur le prix du jeu durant cette période.

Source : EA