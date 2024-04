Comme ses grandes sœurs, la PS5 tire sa force de ses nombreuses exclusivités. Si les licences connues ont toujours autant la côte, Sony Interactive Entertainment (SIE) s'avance ponctuellement en terre inconnue avec de toutes nouvelles créations.

Dernièrement, c'est Stellar Blade qui fait briller les yeux des joueurs et débarquera d'ici le 26 avril prochain. Mais ce n'est pas la seule nouveauté attendue sur PlayStation. De fait, nous avons un autre titre particulièrement prometteur dans le viseur : Lost Soul Aside. Mais alors, qu'en est-il du projet à ce jour ?

Du nouveau à venir pour Lost Soul Aside (PS5)

Parmi les exclusivités PS5 qui nous font de l'œil, Lost Soul Aside est en tête de liste. Si Stellar Blade est facilement comparable à Bayonetta ou encore Nier Automata, cette nouvelle exclusivité rappelle plutôt Devil May Cry. Avec son style de gameplay au croisement de DMC et Forspoken, le jeu présage des affrontements d'épéiste aériens et dynamiques. Et comment ne pas être sous le charme de sa direction artistique qui semble emprunté autant à Final Fantasy 15 qu'à Final Fantasy 16 ?

Développé dans le cadre de l'incubateur China Hero Project, mis en place par SIE, Lost Soul aside bénéficie du support des équipes de PlayStation pour avancer sur le droit chemin. Cependant, le titre du studio chinois UltiZero Games joue la carte de la discrétion pour le moment.

Mais peut-être plus pour longtemps. Ce mardi 9 avril, le producteur du jeu, Yang Bing, a fait une apparition sur le compte X/Twitter de l'incubateur. Sans donner plus de détails, il déclare que le studio « partagera du nouveau à propos de ce projet en développement ultérieurement ».

Attendu initialement sur PS4 et PS5, Lost Soul Aside sera finalement qu'une exclusivité PS5. Aux dernières nouvelles, il devrait sortir dès 2024. Si les plans n'ont pas changé, nous devrions donc en apprendre davantage dans les semaines ou mois à venir. Peut-être à l'occasion d'un prochain PlayStation Showcase ?