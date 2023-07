On n'y croyait plus, mais une exclusivité PS5 attendue depuis plusieurs années par de nombreux joueurs est enfin jouable pour le grand public et ça donne vraiment très envie !

Y a-t-il assez d'exclusivités sur PS5 ? Difficile de répondre à cette question, mais depuis la sortie de la console en novembre 2020, certains joueurs restent un peu sur leur faim. La dernière en date, Final Fantasy 16, ne semble pas pouvoir rassembler comme l'ont fait des titres cultes sur la précédente console de Sony, comme God of War ou Marvel's Spider-Man. Justement, alors que la suite du titre d'Insomniac Games est attendue pour le mois d'octobre, une autre exclusivité très attendue pourrait bien réunir de nombreux joueurs lors de sa sortie.

Une exclu PS5 attendue se montre enfin

Jusqu'au 31 juillet, la 20ᵉ édition de l'événement ChinaJoy se tient à Shanghai. Sony est présent sur le salon pour présenter plusieurs jeux de son catalogue, notamment ceux développés par des studios chinois intégrés à son programme de soutien China Hero Project créé en 2017. Le salon vaut le détour parce qu'entre autres, pour la première fois depuis son annonce en 2016, les joueurs peuvent essayer Lost Soul Aside, un titre développé par le studio UltiZeroGames qui se trouve sous le giron du China Hero Project depuis 2022.

Grâce aux vidéos prises par le public sans autorisation, on peut découvrir la démo jouable sur PS5 de neuf minutes même sans être sur place. L'occasion de constater que le jeu a gardé son identité, à savoir un action RPG (ou un beat'em all, selon la place accordée aux mécaniques RPG) dont le gameplay semble clairement piocher dans celui de la série Devil May Cry. Maintenant que nous avons pu découvrir Final Fantasy 16, on remarque aussi que les deux titres possèdent de nombreuses similitudes, comme leur interface, leur direction artistique et l'apparence de leur héros, alors que Lost Soul Aside a longtemps été comparé à FF15.

Lost Soul Aside sortira en 2024

Dans le jeu, Kazer pourra changer d'arme à la volée et utiliser des magies grâce à la créature qui l'accompagne. La démo de Lost Soul Aside comprend aussi un combat de boss face à un mystérieux personnage que nous avons déjà pu voir dans les précédentes bandes-annonces de l'exclusivité PS5. Le titre semble toujours aussi pêchu et le studio semble avoir mis la barre très haut sur le plan technique.

Rappelons que Lost Soul Aside est toujours attendu pour le courant de l'année 2024, sans plus de précisions sur sa date de sortie. En tout cas, cette démo jouable est déjà une consécration pour le jeu sur lequel un seul développeur nommé Yang Bing travaillait au départ, avant que l'homme ne fonde son propre studio UltiZero Games grâce à Sony et Tencent et finisse par intégrer le fameux China Hero Project. D'ailleurs, la firme japonaise a récemment dévoilé de nouvelles exclusivités PS5 issues de son programme qui pourraient faire sensation.